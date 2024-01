Sonorense Ángel Arredondo firma con Texas Rangers, los campeones de la MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un mexicano más llegará a la Major League Baseball (MLB), pues el infielder Ángel Arredondo, quien desde el 2021 milita en los Diablos Rojos del México, firmó con los actuales ganadores de la Serie Mundial, Texas Rangers, cumpliendo así uno de sus grandes sueños como profesional. Ahora buscará ir ascendiendo hasta debutar finalmente en las Ligas Mayores, el siguiente paso para él.

Ángel nació en Guaymas, Sonora y es hijo del expelotero Hernando Arredondo. Su camino en el beisbol inició desde los cuatro años en la Liga Sector Pesca de Guaymas y su talento no pasó desapercibido, pues fue firmado por los Diablos Rojos del México el 18 de octubre de 2021 cuando tenía 14 años de edad. Fue así que comenzó en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú hasta llegar a debutar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Su debut se dio en el 2023 ante los Tigres de Quintana Roo, su buen trabajo hizo que se mantuviera en el equipo toda la campaña de verano en donde finalmente participó en 36 juegos, en los que sumó 19 hits, siete carreras anotadas, un home run y 14 carreras producidas, con 11 bases por bolas y 30 ponches. Su promedio de bateo fue de .226. Con esos números parte a su nueva aventura, la cual lo ha dejado contento.

“Estoy muy contento, nervioso y estoy muy agradecido con ambas organizaciones (Diablos y Rangers)”. Es un día muy especial porque se está reflejando el trabajo que he estado haciendo por muchos años y eso me hace sentir muy satisfecho. Ha valido la pena todo el sacrificio que he hecho, desde dejar a mi familia hasta las cosas que he hecho para cuidarme”, expresó Arredondo en palabras para la web de Diablos.

Aunque ya dio el primer paso, el camino de Arredondo a las Grandes Ligas todavía deberá cumplir un proceso, pues tras haber sido firmado, primero viajará a la Academia de los Texas Rangers en la República Dominicana. Será ahí, en el caribe, en donde comenzará a trabajar en busca de ganarse un lugar en la organización que el torneo pasado sorprendió al ganar su primera Serie Mundial.

Fuente: Tribuna