Novak Djokovic encara a aficionado en su victoria en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- El vigente campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic superó sin problemas al local Alexei Popyrin por parciales de 6-3, 4-6, 7-6 (4) y 6-3 en el partido de segunda ronda del torneo; sin embargo, protagonizó un tenso momento cuando se encaró con un aficionado que al parecer lo insultó por lo que enfurecido, le reclamó y le pidió que le repitiera lo dicho en su cara lo que se llevó la atención en ese momento.

Fue previo a empezar el quinto juego del cuarto set cuando Djokovic se dirigió al fondo de la cancha e increpó al espectador haciendo señalamientos de que bajara para después decirle: "Ven y me lo dices a la cara". Al final del juego el serbio se refirió al momento y en donde justificó que el público es libre de decir lo que quiera, pero señaló que hay un límite ante lo cual el va a responder como lo hizo en esa acción con el fanático.

"La gente es libre de comportarse como quiera, porque para eso compran la entrada, pero si cruzas la raya, yo respondo", dijo Novak en palabras recogidas por el diario Marca y quien no quiso revelar que fue lo que le gritó el aficionado. "No quisieras saber lo que decía, solo me estaban diciendo muchas cosas desde ese lado. Las he tolerado durante casi todo el partido, pero llegó un momento donde dije basta y le dije a ese tipo si quería bajar y decírmelo a la cara", explicó.

Con su resultado Djokovic se mantiene vivo en el torneo, aunque aceptó que no ha mostrado su mejor nivel. Sobre este caso, resaltó que los enfrentamientos en las primeras rondas son complicadas debido a que los tenistas salen a darlo todo, pero espera que pueda seguir mejorando conforme vaya avanzando el torneo australiano en donde buscará defender su corona de vigente campeón.

“No he estado jugando a mi mejor nivel. Aún estoy intentando de encontrar mi forma. En las primeras rondas te tocan jugadores que no tienen nada que perder. Salen a la pista central intentando jugar su mejor tenis. Ojalá pueda seguir mejorando a medida que avance el torneo”, agregó el tenista serbio que en la tercera ronda se medirá ante el argentino Tomás Martín Etcheverry el próximo viernes.

