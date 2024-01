Sergio Bernal deja enigmático mensaje que causa preocupación por su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exportero de los Pumas, Sergio Bernal, causó preocupación luego de que en sus redes sociales dejara escrito un enigmático mensaje en donde aseguró que tenía un "partido muy importante" y que no se rendirá. Todo esto acompañado de una imagen de su tiempo en el equipo auriazul; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado más información al respecto que precise a que se refiere el exjugador.

En tanto, ha trascendido que posiblemente su mensaje sea debido a algún problema de salud, aunque no ha podido ser confirmado. Por otra parte, la publicación realizada en su cuenta de Instagram ya no aparece, pues el exportero la ha borrado. En redes sociales no dejaron de expresar su apoyo al portero, sobre todo por parte de los aficionados que tienen un buen recuerdo de su paso por el equipo universitario.

“Jugué más de 500 partidos, sé que se siente ganar, empatar y perder, lo que nunca supe es que se siente rendirse, ahora tengo un partido muy importante y nuevamente buscaré ganar, nunca jamás me rendiré”, fue el post que escribió Bernal en su cuenta de Instagram. Mientras tanto habrá que esperar por un nuevo pronunciamiento del exarquero que fue una de las figuras del bicampeonato.

Sergio Bernal es un exportero mexicano que militó en varias etapas en los Pumas, club en el que empezó y terminó su carrera. En su primera etapa jugó entre 1988 y 1997 con el conjunto auriazul en una etapa complicada para él, pues tenía a Jorge Campos en frente. Pasó por Correcaminos un breve periodo antes de volver al Club Universidad, así como también una breve etapa en el club Puebla. Fue finalmente a partir de 2002 que llegó su mejor época.

Es especialmente recordado en la etapa del bicampeonato de 2004 de los Pumas donde con él en el marco se creó un conjunto con buenos futbolistas que dominaron la liga. Ahí, Sergio destacó como uno de los porteros más seguros y confiables de la liga. Todavía alcanzó a ser parte del título en 2009 y con ello sumó un total de cuatro títulos de liga y un campeón de campeones. Llegó a ser llamado a la Selección Mexicana con quien participó en tres ocasiones. Finalmente anunció su retiro a los 40 años.

Fuente: Tribuna