Andrés Guardado tiene emotiva despedida del Betis y entrega el gafete de capitán

Sevilla, España.- El mexicano Andrés Guardado se despidió oficialmente del Real Betis, club con el que estuvo durante siete temporadas y media, para ahora partir de regreso al futbol mexicano con el Club León. Este fin de semana el futbolista tendrá su último partido en la liga española. Mientras tanto, el mediocampista tuvo algunas palabras para el club y los aficionados y entregó el gafete de capitán al nuevo jugador.

En un emotivo discurso, Guardado aseguró que se va envuelto en la bufanda del Betis, club al que aseguró que quiere mucho, por lo que no fue fácil tomar la decisión de dejarlos, no obstante, promete volver algún día. "Me hicieron sentir bético desde el primer día. Llevé mi bandera de México a donde fui era Andrés el mexicano. A partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré Andrés, el mexicano bético.

"Espero que la gente cuando se acuerde de mí diga 'Andrés Guardado es uno de los nuestros'. Soy bético desde chiquitito. No es fácil tomar esta decisión pero es un hasta luego", aseguró el mediocampista mexicano en la conferencia de prensa especial que a la que el equipo citó en las primeras horas de este viernes. A su vez, Guardado entregó el gafete al nuevo capitán que será el delantero Nabil Fekir.

Guardado tuvo agradecimientos también para las personas que lo ayudaron durante su estancia en el club y resaltó los logros que tuvo junto a su equipo y con los que han hecho historia. "Quiero agradecer a Serra Ferrer, fue el que influyó para que viniera en 2017. Me transmitiste lo que era el Betis y lo entendí muy rápido. Gracias a mis entrenadores: Quique, Rubi, Alexis, Merino... porque siempre hubo más buenas que malas.

"Conseguimos algo nunca conseguido, que de los seis años, hicimos cuatro clasificaciones europeas. Gracias a cada uno del staff. A mis compañeros, a cada uno de ellos, porque yo no podría transmitir ser como soy si no tuviera unos compañeros como los que tengo. La idea es que estemos abiertos a disfrutar, hemos conseguidos grupos sanos y fuertes", dijo en su discurso Andrés en donde recibió diversas muestras de cariño.

