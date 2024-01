Javier Aguirre y Mallorca con panorama complicado en cuartos de la Copa del Rey

Comparta este artículo

Madrid, España.- Quedaron definidos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey en donde el Mallorca del mexicano Javier Aguirre logró avanzar luego de su victoria de 0-1 sobre el Tenerife; sin embargo, el sorteo de la siguiente instancia no fue muy bueno para el 'Vasco', quien deberá enfrentarse a uno de los mejores equipos de la temporada en el futbol español y que buscará hacerse del título.

Y es que el Mallorca se medirá al Girona, líder de La Liga y equipo revelación de la temporada, por lo que será una rival difícil en busca de las semifinales del certamen. Será el próximo miércoles 24 de enero cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Mallorca Son Moix a las 12:30 horas, tiempo del centro de México (11:30 horas, tiempo del Pacífico) en busca de dar la sorpresa y seguir con vida en el certamen.

Sin la presencia del Real Madrid, eliminado por el Atlético, también quedaron listos el resto de los partidos de esta instancia en donde el Celta de Vigo se medirá a la Real Sociedad el próximo martes 23 de enero. En la misma fecha que el Mallorca, el Athletic de Bilbao enfrentará al Barcelona que sigue dejando dudas en esta campaña. Mientras que el Atlético de Madrid se medirá al Sevilla. En esta instancia ya no quedó ningún club de una división inferior.

Créditos: X @rfef

Aguirre ya piensa en el Villarreal

Luego de la semana intensa en donde tuvieron que jugar la Copa, ahora el Mallorca se medirá al Villarreal y Javier Aguirre confía en tener a punto a sus jugadores. "Hay jugadores que todavía no se han recuperado del todo, pero creo que de aquí a mañana descansarán bien, estaremos físicamente bien, no será pretexto. Están haciendo un buen trabajo los fisioterapeutas. Fue un viaje y un partido muy intenso", dijo en conferencia.

Por otra parte, aceptó que no se encuentran en un buen puesto en liga y destacó a su rival, pese a las bajas que tendrá para este juego. "No estamos en una posición cómoda en la Liga y me preocupa el rival, que tiene bajas y encaja goles, pero que cuenta con un talento individual impresionante", analizó el mexicano quien anticipó algunos regresos en su plantel como el de Jaume Costa y Valjent, mientras que descartó la presencia de Muriqi quien estará de regreso próximamente.

Fuente. Tribuna