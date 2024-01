Randy Arozarena manda mensaje de apoyo a los Naranjeros por la Serie Final de la LMP

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Previo al inicio del primer juego en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) los Naranjeros de Hermosillo sumaron el apoyo del beisbolista de los Tampa Bays Rays de la Major League Baseball (MLB), Randy Arozarena, quien a través de un mensaje en su cuenta de Facebook se decantó por el equipo de la capital sonorense para apoyarlos en esta etapa de la liga invernal.

Y es que este apoyo se da debido a la amistad que une al pelotero con Isaac Paredes, quien es su compañero en los Tampa Bay Rays, por lo que deseó éxito a Paredes e hizo extensivo el mensaje a todo el equipo. "Mucho éxito a todos los que siguen en la pelea por el título de la Liga Mexicana del Pacífico pero en especial a mi paisita, mi roomie, mi rival en el tenis de mesa pero por sobre todo un gran amigo el de la H Isaac Paredes y todo el equipo y staff de Naranjeros de Hermosillo donde tengo muchos buenos amigos.

Randy lamentó que este año no pudiera jugar en la LMP, pero deseó suerte a Paredes para pueda llevarse el título y participar en la Serie del Caribe, misma que será en la ciudad de Miami en donde Randy juega como local. "Esto es un ejemplo de alguien que ama su ciudad y la camiseta, este año no se me pudo dar a mi jugar la liga en México aunque pusimos todo de nuestra parte, pero no me tocó ya será para la próxima.

"Pero paisita mete mano y tráete ese título que tanto sueñas con tu gente y la serie del caribe en Miami ufff..se pondrá bueno esto mi gente", escribió Randy. Este mensaje fue replicado por la cuenta de Naranjeros que presumieron el apoyo del mediático pelotero. Será este sábado cuando se realice el juego uno en el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora a partir de las 18:00 horas tiempo del Pacífico (19:00 horas tiempo del centro de México).

El segundo juego será el domingo 21 de enero las 17:00 horas locales también en la capital sonorense. Tras un día de descanso la serie irá a Mazatlán con el juego tres y cuatro el martes 23 de enero y miércoles 24 en juegos que se disputarán a las 20:00 horas locales. Cabe destacar que los boletos para los cuatro primeros partidos de la serie ya están agotados por lo que se anticipan llenos totales en las dos sedes.

