Tras hacer historia para México, Renata Zarazúa ahora va por los Juegos Olímpicos

Ciudad de México.- La tenista mexicana Renata Zarazúa empezó el año 2024 de la mejor manera posible, primero al haber ingresado al top cien de la Women's Tennis Association (WTA) y después al romper una sequía de varios años sin la presencia de México en el cuadro principal del Abierto de Australia por lo que ahora tiene ambiciosas metas para seguir el buen paso y ahora apunta a los Juego Olímpicos de París, el evento deportivo más importante del año.

La mexicana aseguró que "muere" por ir a París y confía en que una buena participación en Roland Garros, el próximo Gran Slam al que espera asistir, le abra las puertas de la clasificación al torneo olímpico de verano, una posibilidad que podría ser la última en su carrera. "Me encantaría que me fuera bien en Roland Garros, es uno de los torneos a los que le tengo mucho amor, fue el primero. Tiene una superficie que me va bien.

"Mi meta corta sería París, calificar a París, con Giuliana Olmos. Como es cada cuatro años, este año es mi oportunidad, puede ser la última y ojalá lo pueda lograr", dijo Zarazúa en palabras para ESPN. Tras su participación en Australia en donde cayó en primera ronda ante la italiana Martina Trevisan, la mexicana ahora buscará también llegar a las rectas finales en su próximo Grand Slam por lo que trabajará para ello.

Créditos: Instagram @renatazarazua

"Me concentro en mejorar las cosas que hay que trabajar, eso es lo que tengo en mi mente. Mi meta es estar en cuartos o singles en Grand Slam, ganar una medalla en París es una meta muy difícil, pero está ahí. Antes me costó mucho, porque muchos me decían que iba a ser difícil que estuviera en el top 100, porque estaba muy chiquita, pensé que no iba a crecer más y pensé que me iba a concentrar en lo que tenga", compartió.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 serán los XXXIII que se realicen en la historia. El evento que reunirá a los mejores atletas de diferentes disciplinas se realizará entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 en la capital de Francia. Además tendrá sedes alternas en otros territorios franceses para competencias específicas. El logo oficial de los juegos fue revelado el 21 de octubre pasado y será la primera vez que sea el mismo para las olimpiadas y los Paralímpicos.

