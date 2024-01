Arrestan a Wander Franco en República Dominicana tras presentarse ante la policía

Comparta este artículo

Puerto Plata, República Dominicana.- El beisbolista dominicano de los Tampa Bay Rays, Wander Franco fue detenido en su país natal luego de presentarse ante las autoridades debido a una investigación en su contra en donde se le acusa de haber sostenido una relación ilegal con una menor de edad. No obstante, no es por el propio delito que se menciona, lo que causó su detención, sino el hecho de no haberse presentado a una primera audiencia en al que fue requerido.

Franco había sido citado por la fiscal titular del departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la República Dominicana el pasado 28 de diciembre, pero no se presentó. Ante esto, fue detenido en cuanto se presentó voluntariamente ante las autoridades, según información de ESPN. La denuncia en su contra se presentó el pasado 17 de julio y desde entonces no había habido avances significativos en la investigación.

En tanto que su equipo y la Major League Baseball (MLB) lo pusieron bajo licencia administrativa y sin la posibilidad de tener actividad profesional. Los Rays informaron que apoyaban la decisión de la liga y se mantendrían a al espera del avance de las investigaciones, tanto de la justicia como de la propia MLB. "Apoyamos la decisión de Major League Baseball de colocar a Wander Franco en licencia administrativa.

Créditos: MLB.com

"Los Tampa Bay Rays están dedicados a mantener altos estándares de integridad tanto dentro como fuera del campo. Agradecemos la comprensión y la paciencia de nuestros fanáticos y seguidores a medida que se desarrolla este proceso. No tendremos más declaraciones sobre este asunto hasta que MLB complete su proceso", decía en el comunicado publicado hace unos meses por el conjunto de Florida luego de que se dieran a conocer las investigaciones.

Franco se mantendrá en bajo custodia de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata y será en las próximas 48 horas cuando sería presentado ante un tribunal, según mencionó el medio estadounidense. Ahora habrá que esperar lo que pueda suceder en las próximas horas respecto a la situación del pelotero que se ha visto involucrado en estas acusaciones en su país natal.

Fuente: Tribuna