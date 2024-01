Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre y hace fuertes acusaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hijo del gran campeón mexicano, Julio César Chávez Jr., quien en los últimos meses ha estado en medio del 'ojo del huracán' por diferentes motivos fuera de su vida deportiva, ahora apareció en un nuevo video polémico publicado a través de redes sociales, en donde se le observa molesto y arremete en contra su padre sobre quien hace graves acusaciones y en donde además expuso situaciones delicadas.

Chávez Jr. aseguró que su padre es "una basura" y según sus palabras dijo que golpeaba a su madre. "Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura", por otra parte menciona que ya no se dejaría de nadie, esto tras acusar que lo mantenían secuestrado, probablemente en referencia a las ocasiones en las que lo llevaron a la clínica de rehabilitación, pero al mayor de los hijos del campeón no le pareció la mejor medida.

"Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca". Entre otras cosas también dijo que sentía que planeaban matarlo, ya que, según él, si el hablaba podrían meterlos a la cárcel. En el video, que se encuentra en la plataforma YouTube, Chávez Jr. se nota muy molesto. “Ya pagué lo que tenía que pagar, ahora que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente", dijo.

Julio César Chávez menciona por qué no puede ayudar a su hijo

En un video publicado por motivo de Año Nuevo, Julio César Chávez respondió a las interrogantes que genera sobre por qué no puede ayudar a su hijo, y es que según explicó, no puede hacerlo debido a las leyes que lo protegen en Estados Unidos en donde se arriesga a que puedan meterlo a la cárcel. "La verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí con todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes.

"Y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro", dijo Chávez en un video en rede sociales, en donde le deja también un mensaje a su hijo. "Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga hijo y ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz y dejes de hablar tantas pendejadas, por favor", expresó el gran campeón sobre la situación familiar en la que se encuentra.

Fuente: Tribuna