Rafa Nadal logra su primera victoria tras su lesión y logra un nuevo récord personal

Comparta este artículo

Brisbane, Australia.- El español Rafael Nadal empezó de buena forma el año 2024, pues tuvo una victoria sobre Dominic Thiem con parciales de 7-5 y 6-1 en su primer duelo individual en el ATP de Brisbane. Este significa su primer triunfo desde que regresó de su lesión para este torneo y además logró un récord personal que lo coloca entre los tenistas con más victorias en una competencia de este tipo.

Para Nadal la victoria sobre Thiem es la número mil 69 de su carrera, lo que lo coloca como el cuarto tenista con más triunfos en partidos de ATP, superando por una a Ivan Lendl con quien estaba empatado luego de que ambos empataran durante el año que estuvo fuera de actividad, el tenista español ahora se coloca debajo de estrellas como Jimmy Connors (poseedor del récord con mil 274), Roger Federer y Novak Djokovic.

El español llegó a este duelo luego de perder en dobles en su primera participación en Brisbane y no había jugado en un partido de singles desde su duelo en segunda ronda el año pasado en el Abierto de Australia. Además, se enfrentaba a un tenista que ganó el US Open y que ha estado tercero del ranking como Dominic Thiem por lo que no parecía una empresa fácil para Nadal que al principio protagonizó un duelo parejo.

Pero una vez ganó el primer set, se mantuvo firme hacia la victoria en donde lució en buen nivel. Nadal mencionó que sintió algunos nervios antes del juego. “Entras a la cancha y tienes más nervios de lo habitual porque realmente estás al final (de rehabilitación) y esperas jugar a este nivel, pero dentro de ti sabes que puede ser un desastre y eso, por supuesto, me preocupaba”, dijo el tenista español en palabras citadas por AP.

Pero después analizó su juego, durante el cual destacó su toma de decisiones en los tiros por lo que se mostró feliz del resultado. “No tomé muchas malas decisiones al elegir los tiros que tenía que jugar, y eso es algo difícil después de tanto tiempo. Algo con lo que estoy feliz", resaltó.

Fuente: Tribuna