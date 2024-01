¿Real Madrid piensa en Mbappé? Carlo Ancelotti revela si harán fichajes en puestos clave

Comparta este artículo

Madrid, España.- Llegó enero y con ello se cumplió el tiempo para que Kylian Mbappé sea libre de negociar con el equipo que quiera ya que su contrato actual con el París Saint-Germanin (PSG) vence en verano de 2024 y desde luego que todos los ojos están puestos en el Real Madrid ante la posibilidad de que ahora sí concreten su fichaje. Respecto a este tema, el técnico Carlo Ancelotti fue cuestionado por la prensa.

Sin embargo, el estratega italiano evitó referirse específicamente al tema del francés con un contundente: "No voy a tocar este tema", por lo que habrá que esperar si en el mercado invernal existe algún tipo de avance. Mbappé ha sido un jugador por el que los merengues se han mostrado interesados desde hace varias temporadas, pero nunca termina por concretarse la operación por diferentes razones.

Por otra parte, Ancelotti se refirió al tema de posibles fichajes en zonas donde han tenido futbolistas lesionados como en la defensa, pero el italiano no considera necesario sumar más elementos por lo que pese a la lesión de Alaba no habrá altas. "En estos momentos no contemplamos fichar otro central. Tenemos dos lesionados, pero tenemos otros dos centrales en los que confiamos y otros que en esta situación de emergencia lo pueden hacer muy bien, como Tchouaméni y Carvajal", declaró.

Entre otros movimientos que pudiera tener el plantel está el tema de los jugadores que terminan contrato, es el caso de los más veteranos del equipo, pero serán ellos quienes decidan si renovarán o no. "Aquí hay muchos jugadores que acaban contrato y eligen ellos mismos lo que quieren hacer, como Kroos, Nacho, Modric.... El futuro ya está trabajado y no hay mucho que hacer porque el equipo está en una buena dirección, con jóvenes muy interesantes y otro que llegará y que es muy bueno", aseguró.

Respecto a su renovación, se dijo contento de haberlo hecho y destacó la facilidad en las negociaciones. "Estoy muy contento por la renovación, ha sido una negociación bastante sencilla porque nos pusimos de acuerdo entre el presidente y yo. Estoy muy feliz por estar otros dos años como entrenador del Real Madrid". respecto al tema de la selección de Brasil, aceptó que estuvo en pláticas con el anterior presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF),

Pero también estaba pendiente la decisión del Real Madrid, por lo que tras los cambios en la federación brasileña y la oferta de renovación optó por seguir dos años más al frente del equipo. "En los últimos meses Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión", agregó.

