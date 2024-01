Baltimore derrota a Houston y vuelven a una final de conferencia por primera vez desde 2012

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- Los Baltimore Ravens no decepcionaron en los pronósticos y lograron derrotar a los Houston Texans por 34-10 en su partido de la ronda divisional, por lo que ahora son los primeros invitados en la final de la Conferencia Americana, una instancia a la que no llegaban desde el año 2012, por lo que rompen así una sequía que llena de esperanzas a sus aficionados al ponerse a un triunfo de llegar al Super Bowl.

Lamar Jackson cumplió en el encuentro y lanzó para 152 yardas, además se convirtió en figura al conseguir anotar un par de touchdowns con los que su equipo pudo superar a los Texans a partir de la segunda mitad del encuentro. Del otro lado, esta vez el novato CJ Stroud no pudo guiar a su equipo a otra victoria en la postemporada, el joven mariscal lanzó para 175 yardas y no pudo encontrar a nadie para anotar por lo que no fue un buen día para él.

Los Ravens se fueron al frente con un gol de campo en el primer cuarto y por la misma vía los Texans empataron el marcador. El juego se mantuvo igualado también en el segundo cuarto cuando Nelson Agholor llegó a las diagonales para el primer touchdown del encuentro. Steven Sims hizo lo propio para Houston con lo que el juego se fue empatado 10-10 al medio tiempo. Fue finalmente en la segunda mitad cuando Baltimore dio muestra de su poderío.

Créditos: Facebook Ravens

Lamar Jackson con acarreo de 15 yardas puso en ventaja a su equipo y más tarde, en el cuarto cuarto, lanzó un pase Isaiah Likely para aumentar la ventaja. Una vez más Jackson con acarreo de ocho yardas logró sumar más puntos en el marcador y finalmente un gol de campo de Justin Tucker puso fin al encuentro con lo que los Ravens avanzan a la final de conferencia en donde esperan al ganador de Bills y Kansas City.

"Es simplemente, ya sabes, el primer (juego) de playoffs que superamos, finalmente en el campeonato de la AFC. Así que todavía tengo más trabajo por hacer", dijo Jackson al terminar el juego en palabras para la agencia AP. El mariscal de Ravens destacó el trabajo defensivo como clave para llevarse la victoria. "Nos motivaron a poner puntos en el tablero. Están deteniendo a un equipo contrario, un muy buen equipo, liderado por un gran mariscal de campo. Nuestra defensiva, a veces nos atrapan y otras veces nosotros los atrapamos, tomamos nuestro impulso y fueron ellos esta noche", expresó.

Fuente: Tribuna