El Mallorca de Javier Aguirre rescata el empate ante Villarreal en el último minuto

Comparta este artículo

Villarreal, España.- El Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre, rescató el empate 1-1 ante el Villarreal en el último minuto del partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga, disputado en el Estadio de la Cerámica. Este resultado le sirve de poco al conjunto del 'Vasco' que se mantiene en la parte baja de la tabla, apenas por encima de la zona de descenso que debe evitar por lo que deberá seguir buscando sumar de tres puntos en los próximos partidos.

Alexander Sorloth abrió el marcador al minuto 45, luego de un pase de Baena. El Mallorca no se rindió pese a la desventaja, pero parecía que el segundo tiempo terminaría con la victoria mínima del Villarreal hasta que que en el primer minuto del tiempo agregado llegó Javi Llabrés para anotar el tanto del empate que puso en silencio al estadio completo. Con este resultado, el Villarreal llega a 20 puntos y se coloca en el lugar 14 de la tabla general.

Créditos: laliga.com.

El 'Submarino Amarillo' suma con esto cuatro partidos consecutivos sin ganar. Mientras que el Mallorca se ubica en el décimo quinto puesto con las mismas 20 unidades. En su siguiente partido se medirá al Girona en la Copa del Rey, mientras que en la liga vuelven hasta el 27 de enero cuando enfrenten al Real Betis. Al final del partido, Javier Aguirre destacó que se trata de un resultado que "les sabe bien".

"En el primer tiempo fueron mejores. Regalamos terreno y balones. No estuvimos. El uno cero me pareció poco. La segunda parte igualamos la intensidad y crecimos con la pelota. No sé si es justo o no, pero es un empate que nos sabe bien", dijo Aguirre en palabras citadas por Marca. "En la segunda parte pudimos perder tranquilamente, pero por Javier y el esfuerzo del segundo tiempo me voy contento", agregó.

Otros resultados del día en la Liga:

Rayo Vallecano 0-2 Las Palmas

Valencia 1-0 Athletic de Bilbao

Celta de Vigo 0-1 Real Sociedad (Parcial)

Para mañana:

Osasuna vs Getafe

Real Madrid vs Almería

Real Betis vs Barcelona

Girona vs Sevilla

Fuente: Tribuna