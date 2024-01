Iga Swiatek, número uno del mundo, sufre sorpresiva eliminación del Abierto de Australia

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- En una de las mayores sorpresas en lo que va del Abierto de Australia, la número uno de la Women's Tennis Association (WTA), Iga Swiatek se despidió del torneo en la tercera ronda, luego de caer ante la debutante Linda Noskova, una de las promesas del tenis en la República Checa. La polaca cayó por parciales de 3-6, 6-3, 6-4 dejando sin palabras a los asistentes presentes en la Rod Lover Arena.

Con este resultado, Swiatek rompió una racha de 18 victorias consecutivas y se convierte en la primera derrota de una cabeza de serie número uno en el Abierto de Australia en 45 años. La última en caer bajo estas circunstancias fue Virginia Ruzici quien perdió en la primera ronda en la edición de 1979, de acuerdo con datos del Abierto de Australia. Una vez más, a Swiatek se le escapa la posibilidad de coronarse en Australia.

Créditos: ausopen.com.

Tras su encuentro, la tenista no daba cuenta a lo que había sucedido y pudo haber sido el exceso de confianza lo que la llevó a la derrota, pues consideró que en principio se había sentido bajo control del juego y lamentó no haber podido ofrecer una mejor participación en el certamen. “Sentí que tenía todo bajo control hasta que ella me rompió el servicio en el segundo set. Ella fue algo proactiva. Quería hacer eso también más adelante en los próximos juegos. A veces me apresuraba.

“Técnicamente no funcionó. Pero sé que hice todo lo que pude. No me arrepiento de nada. Sin duda desearía haber jugado un poco mejor en este torneo", dijo la polaca en conferencia de prensa. Noskova se repuso de una derrota en el primer set y a partir del segundo aprovechó su revés para dar cuenta de la experimentada tenista y de manera sorpresiva logró superarla en dos sets seguidos sin darle oportunidad de reaccionar.

Tras la derrota de Swiatek el camino parece quedar libre para las otras favoritas del torneo como la estadounidense Coco Gauff o las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka, quienes esta tarde, tiempo de México entrarán en acción en sus partidos de cuarta ronda del torneo. Es precisamente Sabalenka quien buscará refrendar su título en el certamen, luego de su gran actuación en el 2023.

Carlos Alcaraz avanza sin problemas

El español Carlos Alcaraz no tuvo problemas para ganar su duelo de tercera ronda en la rama varonil y se planta en los octavos de final, luego de vencer al chino Shang Juncheng por parciales de 1-6, 1-6, 1-0 en la Rod Lover Arena y ahora se medirá al serbio Miomir Kecmanovic este domingo 21 de enero. Esta es la primera vez que Alcaraz pasa a la ronda final en Australia, luego de que en la última se tuvo que retirar por lesión.

Fuente: Tribuna