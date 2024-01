¿Mensaje para Cruz Azul? Díber Cambindo mencionó que en Necaxa se siente valorado

Comparta este artículo

Puebla, México.- El delantero de Necaxa Díber Cambindo, quien este torneo Clausura 2024 llegó al equipo de Aguascalientes procedente de Cruz Azul, afirmó sentirse a gusto en su nuevo club y mencionó sentirse valorado por compañeros y cuerpo técnico, esto luego de la buena actuación que tuvo en la victoria de su club por 1-2 sobre el Puebla en la jornada 2 de la Liga MX y en donde le dieron la vuelta al marcador.

“Estoy feliz aquí con el grupo que me ha apoyado, es una bendición estar en esta institución que me ha dado la confianza. Espero poder seguir creciendo y aportarle a mis compañeros. Me siento a gusto con los compañeros y cuerpo técnico, me han acogido de gran manera, me están valorando. Eso es muy bueno para cualquier jugador y la motivación es de seguir ganando”, dijo Cambindo en palabras recogidas por FOX Sports.

El mensaje se da después de su repentina salida de Cruz Azul, en donde apenas disputó un semestre y para este torneo ya no fue considerado por el nuevo entrenador. Ahora toma revancha con Necaxa en donde parece haber encajado bien con el equipo y en donde sumó su primer gol. Ahora el delantero colombiano buscará seguir aportando al conjunto de los 'Rayos' que tiene un inicio prometedor.

Créditos: @ClubNecaxa

En el último partido Necaxa sumó su segunda victoria del torneo Clausura 2024 al vencer por 1-2 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Además, fue un destacado triunfo debido a que le dieron la vuelta a un marcador adverso. Tras un primer tiempo muy igualado, el primer tanto llegó gracias a un penalti en favor del equipo local. Fue Lucas Cavallini el encargado de hacer efectivo ese disparo y al minuto 59 el equipo de la franja se puso al frente.

Pero llegó el despertar de los visitantes, los cambios del técnico Fentanes funcionaron y al minuto 79, Edgar Méndez anotó el tanto del empate, tras diez minutos de haber entrado al campo. Luego Díber Cambindo apareció para anotar el segundo gol al minuto 83. En su siguiente partido, Necaxa recibirá al campeón América en el Estadio Victoria, mientras que Puebla buscará su primer triunfo ante Toluca de nuevo en casa.

Fuente: Tribuna