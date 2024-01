¿Quién es Linda Noskova, la promesa del tenis checo que eliminó a Iga Swiatek?

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Nacida en Vsetin, República Checa, Linda Noskova, de 19 años de edad, dio la sorpresa al vencer a la número uno de la Women's Tennis Association (WTA), Iga Swiatek en el Abierto de Australia, convirtiéndola en la primera adolescente que derrota a una jugadora ubicada en la cima del ranking en Melbourne desde 1999 y colocándola en los ojos de todo el mundo al vencer a una de las favoritas del primer Grand Slam del año.

Noskova forma parte de una generación prometedora en el tenis checo. Entrenada por Tomas Kupa, la ubicada en el número 50 del ranking de la WTA comenzó a sobresalir desde la s categorías juveniles en donde en 2021 se proclamó vencedora de su categoría en Roland Garros. Fue en esas tierras fracnesas donde tuvo posteriormente su debut en cuadro principal en el Abierto de Australia en su primera participación en un Grand Slam.

Ahí se convirtió en la más joven en llegar a un torneo de ese tipo. Aunque se despidió rápidamente, ese mismo año ingresó al top cien del ranking. El 2023 fue un año revolucionario para ella en donde su mejor torneo fue en la final de Adelaida en donde llegó a la final derrotando a tenistas como Daria Kasatkina y Viktoria Azarenka y solo cayó en la final ante la experimentada Aryna Sabalenka. Ahora en Australia vuelve a vivir un sueño.

Créditos: ausopen.com.

Es su debut en el abierto australiano en donde se dijo contenta por haber logrado superar esta ronda en donde no era la favorita. "Estoy sin palabras. Sabía que iba a ser un partido increíble con la número 1 del mundo, una jugadora así. Estoy muy contenta de haber superado esta ronda", dijo la jóven de 19 años en palabras recogidas por la web del evento y en donde agregó como fue su sentir durante el partido en donde tuvo ir de atrás para ganar.

“Estaba un poco temblorosa. No acerté dos primeros servicios, lo cual no fue el mejor comienzo para mí, pero saqué un ace. Es más fácil cuando haces eso, pero a veces es difícil lograr ese puntaje”. Ahora se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina y número 19 del mundo, este domingo en un nuevo reto en su carrera y en donde una vez más parte como la no favorita en esta instancia.

Fuente: Tribuna