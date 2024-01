Cristiano Ronaldo arremete contra el Balón de Oro y The Best: "Están perdiendo credibilidad"

Comparta este artículo

Lisboa, Portugal.- Las recientes entregas de los premios The Best, que otorga la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y el Balón de Oro, que entrega la prestigiosa revista France Football, han sido cuestionados en el último año tras los triunfos de Lionel Messi. Sobre esto, fue cuestionado el delantero portugués Cristiano Ronaldo quien aseguró que este tipo de premios han perdido credibilidad al considerar que no toman en cuenta los números.

Fue en una entrevista con el periódico portugués, Récord, en donde Cristiano Ronaldo fue cuestionado directamente sobre la elección del argentino. "¿Le molesta que se hable de Arabia Saudí como una liga menos visible? Por ejemplo, Lionel Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del futbol europeo", le preguntaron a Cristiano en el medio en donde el delantero dijo conocer como funcionan esas organizaciones.

"Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best", respondió el portugués quien tampoco consideró que Messi o los nominados no lo merecieran, pero consideró que los números muestran hechos respecto al rendimiento. "Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé.

"Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan", dijo Cristiano Ronaldo quien recientemente fue reconocido por ser el mejor goleador en el año 2023 en la gala de Globe Soccer Awards, misma en la que Erling Haaland fue elegido como el mejor futbolista del año por sus logros en el Manchester City.

Respecto a su paso goleador en el 2023, valoró sus anotaciones en el futbol árabe, pues consideró que en cualquier liga es complicado anotar y en ese sentido se dijo orgulloso de superar a futbolistas tan destacados. "Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane", compartió.

