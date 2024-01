Guillermo Ochoa y la Salernitana pierden el duelo de mexicanos ante el Genoa

Comparta este artículo

Salerno, Italia.- El Salernitana de Guillermo Ochoa perdió por 1-2 ante el Genoa de Johan Vásquez en duelo correspondiente a la jornada 21 de la Serie A disputado en el Estadio Arechi. Con esto el defensa sonorense se llevó el duelo de mexicanos y el conjunto de Salerno sigue hundido en el último lugar de la tabla general por lo que se mantiene con el constante peligro de concretar su descenso a la Serie B, la segunda división italiana.

Este es el segundo partido con Ochoa como titular desde que regresó de su lesión y el partido inició bien para los locales que se fueron al frente al minuto dos, luego de que Agustín Mategani remató un pase de Bradaric en el centro del área chica dejando sin opción al portero, pero no pasó mucho tiempo para que llegara la igualdad y el portero mexicano viera vulnerada su meta. Fue Mateo Retegui el encargado de igualar las acciones.

Al minuto 12, el italo-argentino recibió un pase de Badelj y desde el lado izquierdo del área grande cruzó con potencia al portero mexicano. Hubo oportunidades de Salernitana para retomar la ventaja antes del descanso, pero no prosperaron. En la segunda mitad el juego se mantuvo igualado y de no ser por un penalti pudieron haber repartido puntos, pero una mano dentro del área no hizo dudar al árbitro para marcar la acción.

Al minuto 57, Albert Gudmundsson se paró frente a Ochoa y con potente remate al centro venció al mexicano. Candreva fue el que más insistió para los locales, pero el travesaño se interpuso para evitar el empate. Con este resultado, el Genoa es onceavo lugar en la tabla general con 25 puntos sumados, mientras que Salernitana es último con 12 puntos y a seis de poder salir de la zona roja que contempla del lugar 18 al 20.

Otros resultados en la Serie A:

Frosinone 3-1 Cagliari

Empoli 3-0 Monza

Lecce 0-3 Juventus

Fuente: Tribuna