Nahuel Guzmán se lanza contra Televisa por no pasar repeticiones "contra su equipo"

Monterrey, Nuevo León.- La última final del futbol mexicano entre América y Tigres en donde se proclamaron campeones los azulcremas, sigue siendo polémica para Nahuel Guzmán, uno de los protagonistas en el partido de vuelta disputado en el Estadio Azteca y quien comentó algunas situaciones en la transmisión al señalar que hay algunas jugadas dudosas en las que no pasan repeticiones.

Fue a través de una entrevista para un podcast, en donde Guzmán reveló que tras ver la repetición del encuentro ante América notó que había jugadas que no volvían a pasar. "El otro día cuando vi la repetición, 'me estuve castigando' dice mi esposa. Vi ese resumen de 60 minutos donde no pasan las jugadas en contra de algunos de los equipos. Hay algunos canales que no pasan las dudosas en contra de su equipo, no las pasan", dijo.

Por otra parte, también destacó otra jugada que le pareció polémica y que al parecer nadie notó y que involucra al portero Luis Ángel Malagón que posiblemente hubiera cambiado el rumbo del partido. "Hay una jugada antes de que termine el tiempo reglamentario. Última jugada, quedaban 20 segundos, la vamos a buscar. Hay un pase para atrás de un jugador del América y Malagón la agarra con el pie, y como no tenía pase, la agarra con la mano, nadie dijo nada.

"Y a mí me estuvieron hinchando los hue... con Pumas por un rebote de Carioca. Me quedó esa jugada, me quedó la expulsión, que bueno, ya cuando el VAR llama al árbitro, es porque de afuera se está viendo algo que hay, y bueno, siempre nos queda esa duda de si es o no es, dentro de la cancha es difícil manejar ese tipo de situaciones"., dijo Guzmán que esta noche disputará un partido más en el Clausura 2024 ante Chivas.

¿A qué hora y dónde ver Tigres vs Chivas?

Tigres recibe a Chivas en el Estadio Universitario en Nuevo León en partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2023 de la Liga MX este domingo 21 de enero de 2024. El juego está pactado para comenzar a las 18:00 horas tiempo del centro de México (17:00 horas tiempo del Pacífico) y podrá seguirse a través de la cadena TUDN en televisión de paga y por televisión abierta a través de Televisa en su canal 5.

Fuente: Tribuna