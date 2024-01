Polémico gol de Vinicius Jr. ayuda en el triunfo del Real Madrid sobre el Almería

Comparta este artículo

Madrid, España.- El Real Madrid logró sacar una apretada victoria de 3-2 sobre el Almería en juego correspondiente a la jornada 21 de la Liga española, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu y que se vio empañada por una polémica decisión del árbitro central Francisco Hernández quien dio por válido un gol de Vinicius Jr. que aparentemente fue con la mano y que significó el empate momentáneo.

De manera sorpresiva, Largie Ramazani anotó el primer gol del Almería, el último lugar de la tabla general, apenas comenzando el partido. Después, Edgar González aumentó la ventaja del equipo visitante al minuto 43 del partido con lo que se fueron al descanso con una ventaja que parecía imposible antes del juego. Pero en la segunda mitad comenzó la polémica remontada del conjunto merengue con un penalti anotado por el inglés Jude Bellingham al minuto 57.

La jugada fue polémica debido a que a la jugada le había precedido una falta en ataque de Rüdiger que pudo haber anulado la jugada. Después en el minuto 67 llegó la siguiente polémica del juego con un gol de Vinicius Jr. con un remate que aparentemente fue con la mano, al golpear el balón a la altura del codo, según se pudo ver en las repeticiones televisivas. Ante la duda, la jugada fue revisada con el VAR, pero el árbitro decidió dar por válido el tanto.

Ya en los minutos finales, el Almería se volcó en busca del triunfo y a los nueve minutos del tiempo agregado del segundo tiempo anotó el tercer tanto con Dani Carvajal, logrando así un triunfo que lo coloca como líder del torneo, con 51 unidades, dos puntos de ventaja sobre el Girona. Desde luego que las muestras de indignación por parte de los jugadores del Almería no se hicieron esperar.

Marc Pubil recriminó el resultado y aseguró que: "Alguien ha decidido que no podíamos ganar aquí y así ha sido", expresó a los micrófonos de DAZN. En el mismo sentido se pronunció Gonzalo Melero quien dijo sentirse robado. "Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. No hay por dónde cogerlo. Lo de hoy sobrepasa todos los límites.

"Los líneas nos han amenazado y encima pensarán que lo han hecho bien. Me duele mucho, pero La Liga está a años luz de la Premier", señaló el futbolista. De no haber ganado este día, el Girona hubiera quedado igualado con los merengues y habría mantenido igualada la ardua lucha por el campeonato español. En su próximo partido Almería juega contra Alavés y Real Madrid con Las Palmas.

Fuente: Tribuna