Xavi explota tras polémico triunfo del Real Madrid; Carlo Ancelotti vio todo correcto

Sevilla, España.- El polémico triunfo de Real Madrid 3-2 sobre Almería dio de qué hablar incluso en otros frentes de la Liga, y fue el director técnico del Barcelona, Xavi Hernández quien ante los cuestionamientos de la prensa mencionó sobre lo sucedido que "lo ha visto todo el mundo" y no quiso dar más detalles debido a que consideró que si habla podría ser sancionado y no quiso arriesgarse a ello, aunque pareció dejarlo claro.

“Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya había dicho que va a ser muy difícil ganar esta liga, hay cosas que no me cuadran. Seguimos en la lucha, quedan 18 partidos y hasta donde nos dé, pero hay cosas que no controlamos, lo de hoy lo ha visto todo el mundo”, dijo el entrenador del Barcelona que este día derrotó al Real Betis en la despedida del mediocampista mexicano Andrés Guardado.

La gran polémica del juego llegó ene minuto 67 y con el partido 1-2 en favor del Almería cuando ocurrió el empate con un gol de Vinicius Jr. con un remate que aparentemente fue con la mano, al golpear el balón a la altura del codo, según se pudo ver en las repeticiones televisivas. Ante la duda, la jugada fue revisada con el VAR, pero el árbitro central Francisco Hernández decidió dar por válido el tanto.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no se salvó de los cuestionamientos de la prensa, pero aseguró que las decisiones arbitrales fueron correctas. "Entiendo el enfado del Almería con las decisiones del VAR, pero creo que han estado bien decididas", dijo el técnico italiano. "Las he visto. Creo que el árbitro toma las decisiones correctas, no el VAR. El VAR avisa y el árbitro decide. Y creo que ha acertado", agregó.

Ante la insistencia de la polémica, el entrenador insistió en que las decisiones fueron aceradas. "Cada uno tiene su opinión. Entiendo sus quejas, pero esas tres decisiones son correctas. Estoy preparado para lo que se pueda hablar, no hay problema", agregó en la conferencia de prensa.

