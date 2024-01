DT de Salernitana lanza fuerte opinión de Guillermo Ochoa: "No tuvo ninguna parada"

Comparta este artículo

Salerno, Italia.- El director técnico de Salernitana, Filippo Inzaghi, hizo un análisis fuerte en donde el portero mexicano Guillermo Ochoa no salió bien parado, y es que luego de sumar una nueva derrota en el torneo, el estratega italiano pareció no haber quedado contento con la actuación del guardameta al señalar que no tuvo alguna atajada en el último partido ante el Genoa por marcador de 2-1 en casa.

“Ochoa no tuvo ninguna parada", señaló Inzaghi en su análisis del partido. "Normalmente, un portero hace de dos a tres paradas y esta vez nada. Vamos por otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato. Si no podemos ganar, al menos sumar que es la urgencia”, agregó el técnico en palabras recogidas por FOX Sports. Y es que el mexicano esta vez no lució como tiene acostumbrados.

Te podría interesar Serie A de Italia Guillermo Ochoa y la Salernitana pierden el duelo de mexicanos ante el Genoa

El Genoa superó a Ochoa en dos ocasiones, primero con un potente remate en donde el mexicano no pudo hacer nada anta la fuerza y luego en un penalti donde tampoco pudo acertar la colocación de la pelota. Ese resultado mantiene al conjunto de Salerno hundido en el último lugar de la tabla general por lo que se mantiene con el constante peligro de concretar su descenso a la Serie B, la segunda división italiana.

Créditos: Salernitana.

Este es el segundo partido con Ochoa como titular desde que regresó de su lesión, anteriormente había salido a la banca, pero el meta titular había sido el francés Benoit Costil. Habrá que esperar para saber si estas declaraciones de Inzaghi repercutirán en los siguientes partidos y si seguirá siendo considerado como titular o será relegado al banquillo. En su siguiente partido, Salernitana tiene un juego complicado ante la Roma.

Fuente: Tribuna