Revelan audios del VAR en gol de Vinicius Jr. quien ya se pronunció con mensaje polémico

Madrid, España.- Luego del cuestionado gol de Vinicius Jr. con el que Real Madrid empató parcialmente ante el Almería en su último juego de liga, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) decidió publicar los audios entre la cabina del VAR y el árbitro central Francisco Hernández , así como las tomas que finalmente llevaron a tomar la determinación de considerarlo como gol legítimo del cuadro merengue.

En el gol de Vinicius el silbante es llamado para ver la posible mano en el monitor en donde se le escucha discutir la jugada. "Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza diciendo el silbante, quien determina que le da el balón en el hombro. "Le da en el hombro derecho, ahí la tienes", y agrega que: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque".

"Para mí falta en ataque no hay", continúa el central a quien responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". Mientras que Hernández parece mantener su decisión observando un ángulo lejano de la jugada y otro de espaldas. "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta", insiste en el audio del VAR el central quien finalmente da el gol.

A través de las redes sociales, los aficionados mantuvieron su molestia y en las respuestas a la publicación del audio en la cuenta de X de la RFEF se puede leer el descontento al considerar que revisaron las que consideraron tomas menos claras de la jugada. Mientras tanto Vinicius Jr. por fin se pronunció respecto a la jugada y respondió a los cuestionamientos con un mensaje en su cuenta de X.

El brasileño cita un video de la jugada y asegura que fue un golazo y presume que así los anotaba desde que jugaba en las playas de su país. "¡Golazo! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana", escribió el futbolista, contribuyendo más a la polémica y los comentarios en su contra. Con ese tanto el Real Madrid pudo empatar el partido y posteriormente anotaron el gol del triunfo que les permite seguir en la pelea por el título de la Liga de España.

