Hijo del exjugador de América Christian Benítez cree que su padre fue asesinado

Ciudad de México.- Han pasado varios años desde la muerte de Christian Benítez, jugador ecuatoriano que militó en la Liga MX con el Santos y con América, clubes en los que se volvió todo un ídolo, pero su muerte sigue siendo tema de conversación en el ámbito futbolístico y ahora se suma una nueva sospecha procedente de su hijo, quien reveló en una entrevista que a su padre lo habrían asesinado.

Las fuertes declaraciones de Fabiano Benítez, fueron hechas en una entrevista para el portal ecuatoriano StudioFútbol en donde recuerda el año en que falleció su padre y que el era muy niño, pues tenía diez años, pero reveló que cuando creció comenzó a hacerse preguntas. "Cuando papá fallece era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería a mi papá, no sabía de maldad en el mundo. Cuando crecí me fui haciendo preguntas. En redes hay tantas cosas, pero nadie sabe la verdad", dijo el hijo del exjugador.

En sus sorpresivas declaraciones, el hijo del jugador a quien también llamaban 'Chucho', mencionó que creía que a su padre lo habían asesinado, pues para él no tenía sentido el hecho de que una persona sana muriera de forma tan repentina. "El instinto de uno, como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció. Era un joven sano, que no tomaba, que estaba para su familia. Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué?

"O sea ¿cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron", declaró el hijo de Benítez en parte de la entrevista que todavía no ha sido publicada en su totalidad. La versión oficial de la muerte del futbolista que falleció en 2013, es que sufrió un paro cardíaco debido a que padecía una peritonitis aguda.

Incluso se le realizó una segunda autopsia y según la información revelada en ese momento fue que se le detectó un problema en la arteria coronaria y que no había sido detectada previamente. Benítez inició su carrera en El Nacional de su país y de ahí pasó al Santos Laguna, para después salir al Birmingham City de Inglaterra. En su regreso a México jugó en el América y después pasó al Jaish de Qatar.

