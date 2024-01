Liga MX Femenil: Nikkole Teja anuncia su retiro a semanas de haber fichado con Puebla

Comparta este artículo

Puebla, México.- La futbolista estadounidense Nikkole Teja acababa de fichar con el Puebla Femenil a principios de enero, con lo que marcaba su regreso al profesionalismo; sin embargo, apenas unas semanas después ha dado la sorpresa de anunciar su retiro por lo que causó baja inmediata del cuadro de la franja sin haber debutado en el torneo Clausura 2024. La mediocampista hizo pública su decisión a través de redes sociales.

En sus perfiles sociales, Teja argumentó que se va del futbol para dar paso a una nueva etapa en su vida y agradeció al Puebla por la oportunidad de volver, aunque solo fue por pocos días. La Liga MX Femenil apenas tiene cuatro jornadas disputadas y la futbolista salió a la banca en dos oportunidades, pero no llegó a debutar. "He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional", escribió la futbolista.

"Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida. Es tiempo de avanzar a lo siguiente en mi vida", agregó en parte de su despedida publicada en sus redes. Al mismo tiempo, el Puebla informó de la baja de la futbolista quien deja de pertenecer al plantel.

"El Club Puebla Femenil informa que Nikkole Teja ha decidido emprender proyectos personales fuera del futbol, por lo que causa baja de nuestro plantel", escribieron en un comunicado. Nikkole había sido de las primeras jugadoras extranjeras en llegar a México, de ascendencia mexicana, vino al país con apenas 18 años de edad para integrar las categorías inferiores de Necaxa en donde eventualmente dio el salto al primer equipo.

Teja, quien actualmente tiene 24 años, debutó en el torneo Clausura 2022 en un partido en donde las Centellas enfrentaron a las Chivas. En total disputó 32 partidos en primera división, acumuló mil 351 minutos y no anotó goles en las tres temporadas en que militó con el Necaxa. El semestre pasado comenzó un proyecto en la plataforma de contenido Only Fans en donde tiene un gran número de seguidores.

Fuente: Tribuna