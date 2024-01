Tatiana Flores deja Europa y ya es nueva jugadora de Tigres Femenil; ¿cuándo debuta?

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Tigres Femenil anunció la llegada de la seleccionada mexicana Tatiana Flores para este torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil y se convierte en su cuarto refuerzo para esta campaña con lo que mantienen la tendencia de tener una de las plantillas más fuertes del certamen. Fue a través de un video en sus redes sociales donde el club informó oficialmente la incorporación de la delantera.

Tatiana se une así a sus hermanos y es la última de los Flores en jugar en México, su hermano Marcelo milita en Tigres y su hermana Silvana jugó la temporada pasada en Mazatlán FC. Ahora la delantera de 18 años se convierte en el último caso de una futbolista mexicana que deja su carrera en Europa por llegar al futbol mexicano. La jugadora llega como agente libre y hasta el momento no se han dado más detalles de su contrato.

En el video publicado en redes sociales por Tigres Femenil, Tatiana aparece enfundada en la camiseta del equipo felino y utilizará el número 19. En su mensaje a la afición del club asegura estar lista. Flores se pondrá a la orden de la entrenadora Milagros Martínez y su debut podría no ser inmediato. En la siguiente jornada Tigres se medirá a Tijuana en juego de la jornada 5 de la Liga MX Femenil este viernes y podría ser ante Cruz Azul en la jornada 6 cuando vea sus primeros minutos.

El último equipo en el futbol europeo para Tatiana Flores fue el Real Oviedo de la segunda división femenil de España. A finales del año pasado trascendieron fotografías de ella con el uniforme del Atlético de Madrid Femenino, pero nunca se dio información oficial sobre si sería contratada. La jugadora mexicana inició su carrera en las categorías inferiores del Chelsea en Inglaterra y era catalogada como una promesa del futbol femenil.

Al tener la nacionalidad canadiense, inglesa y mexicana, Tatiana fue convocada para representar a la selección de Inglaterra Sub 16 en una ocasión, Canadá también intentó llamarla y fue finalmente la camiseta de la Selección Mexicana la que decidió defender desde la Sub 15. Como seleccionada nacional ha disputado torneos Sub 17 y Sub 20 en donde ha sido campeona en Concacaf y ha disputado un mundial juvenil.

Formó parte de la selección nacional que ganó el premundial Sub 20 de la Concacaf a las favoritas Estados Unidos y ahora buscará formar parte del equipo que dispute la Copa del Mundo de la categoría en Colombia y que comenzará en agosto de este año. La mexicana tendrá al menos un semestre para demostrar sus cualidades dentro del campo y ganarse un lugar entre las convocadas.

