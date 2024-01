Carlos Alcaraz cae ante Zverev en el Abierto de Australia y asegura el número 1 a Djokovic

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, y uno de los favoritos para disputar el título por el Abierto de Australia, cayó en los cuartos de final del torneo ante el alemán Alexander Zverev por parciales de 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4. Con este resultado, Novak Djokovic asegura mantener el número uno en el ranking mundial, pues si formará parte de las semifinales del primer Grand Slam del año.

A Zverev no le fue tan fácil superar a Alcaraz y tras un complicado cotejo que terminó tras poco más de tres horas, logró imponer su juego para disputar su séptima semifinal de Grand Slam y la segunda en Australia. Además es la primera vez que derrota a un top cinco mundial en un torneo de este tipo. Tras su triunfo el alemán destacó haber derrotado a un tenista tan importante y reveló como se dieron los momentos previos a su victoria.

"Cuando estás arriba 6-1, 6-3, 5-2, empiezas a pensar. Todos somos humanos y es un gran honor jugar contra tipos como él. Cuando estás tan cerca de ganar, sinceramente, tu cerebro empieza a funcionar y no siempre es útil. Estoy feliz de haberlo conseguido al final", dijo el tenista alemán en palabras recogidas por la página oficial del torneo. Por otra parte destacó que el haber defendido bien fue clave en el juego.

Créditos: X @AustralianOpen

"Creo que me defendí bastante bien en el cuarto set, no me solté y luego estoy muy feliz de haber terminado el partido", señaló Zverev que ahora se enfrentará a Daniil Medvedev quien derrotó al polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4. En tanto que la otra semifinal la disputarán Novak Djokovic quien se medirá a Jannik Sinner en busca de un boleto a la final del Abierto de Australia.

En la rama femenil, la ucraniana Dayana Yastremska avanzó a su primera semifinal en un Grand Slam luego de vencer a la checa Linda Noskova, quien eliminó a Iga Swiatek y ahora se medirá en una de las semifinales a la china Zheng Qinwen quein se impuso a la rusa Anna Kalinskaya. En la otra llave se medirán Coco Gauff y Aryna Sabalenka, las favoritas para llevarse el título en el Abierto.

Fuente: Tribuna