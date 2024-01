El día que Andrés Guardado rechazó al América y prefirió jugar en la segunda de España

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrés Guardado se caracterizó por su profesionalismo en el futbol de Europa en donde siempre buscó y logró trascender. Aunque un día pudo darse el caso de que se regresara de forma prematura al torneo mexicano, cuando América le hizo el ofrecimiento pero el jugador mexicano los rechazó y decidió seguir en el Viejo Continente persiguiendo sus objetivos profesionales.

Andrés Guardado había sido comprado por el Deportivo La Coruña, club en el que destacó desde su llegada, pero el equipo gallego descendió a la segunda división de España, fue ahí que el América, uno de los equipos más populares del país, le propuso volver a México tratando de convencerlo de no jugar en la segunda categoría, pero el mediocampista tenía bien estudiadas sus posibilidades de trascender.

"Me habló el América para venir, me dijeron, 'vente para acá, no juegues en segunda división', pero me dije, 'a ver, voy a jugar en segunda, es malo entre comillas, pero es mi último año de contrato y si lo hago bien me va a salir mercado porque había tenido años regulares con el Deportivo' y aposté por eso", contó el mediocampista en una entrevista con la cadena deportiva TUDN, una apuesta que le salió bien.

El 'Principito' se quedó en España y logró el ascenso a la primera división en la temporada 2011-2012, y como bien lo había anticipado le llegó mercado y fue fichado por el Valencia, donde en realidad no le fue muy bien, después llegó al Bayer Leverkusen de Alemania y de ahí llegó al PSV Eindhoven donde retomó su buen nivel ganó títulos y después llegó al Real Betis en donde igualmente se consolidó.

Guardado recordó que en aquel momento, el hecho de volver a México le habría complicado regresar. "En ese momento pensé, 'si me va mal en algún momento el América o alguien me va a volver a querer, pero el estar acá (en México) y regresar (a Europa) va a estar muy difícil', es apostar un poco por eso", agregó el mediocampista mexicano que ahora vuelve al país tras haber logrado sus sueños.

Con 37 años, 'El Principito' regresó a la Liga MX para el Clausura 2024, el León lo presentó en medio de una gran fiesta para su afición. Ahora estará a la espera de disputar sus primeros minutos, lo cual seguramente no tardará ya que viene con ritmo de competencia y no le costará adaptarse al futbol mexicano por lo que pronto podría suceder su debut en este certamen.

