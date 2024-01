¡Javier Aguirre, histórico! Mallorca elimina a Girona y el 'Vasco' logra marca en Europa

Comparta este artículo

Mallorca, España.- El técnico mexicano Javier Aguirre sorprendió con el Mallorca a la sensación de la liga española, el Girona, al que venció por 3-2 y lo eliminó de la Copa del Rey en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo y que se disputó en el Estadio Mallorca Son Moix. Además, fue un triunfo especial para el 'Vasco' ya que con esto llegó a 200 victorias en el futbol europeo, logrando así una marca importante es su carrera.

El Mallorca se fue al frente luego de un pase largo por la banda derecha que condujo Rodríguez y al llegar al área pasó para Cyle Larín quien definió de frente a la portería al minuto 21 para adelantar al equipo del mexicano. Después llegó el segundo tanto al minuto 28 con un remate de larga distancia de Abdón Prats y pasadas la media hora de juego llegó el tercer tanto del equipo local, luego de una mano dentro del área que provocó un penalti.

Al minuto 35, Abdón Prats fue el encargado de mandar la pelota al fondo desde el punto de penalti. Para la segunda mitad el juego se le complicó al Mallorca que se quedó con un hombre menos por la expulsión de Raílo al minuto 67 en una acción donde se marcó la pena máxima en favor de Girona y que Christian Stuani se encargó de hacer efectivo. Ya en el tiempo agregado, al minuto 96, Savio mandó el balón al fondo con remate cruzado dentro del área.

Al final del partido, Javier Aguirre analizó qué fue lo que les permitió salir victoriosos en el complicado partido que se les presentó. "No nos olvidemos que el Girona nos hizo cinco goles en la Liga. Aprendimos mucho de esa derrota. Para empezar, hoy no les dimos espacios y estuvimos muy ordenados y serios", compartió el 'Vasco', quien destacó el gran triunfo en un torneo que cree que no ha sido sencillo.

"Llegar hasta aquí no ha sido fácil ante rivales como el Burgos o el Tenerife después de dos años sin jugar en casa. No nos habían marcado ningún gol y esta noche nuestra gente se ha ido contenta en un gran ambiente de noche copera", expresó en conferencia de prensa. Ahora solo resta por conocer al último invitado a semifinales, el cual saldrá del ganador entre el Sevilla y el Atlético de Madrid.

