¿Llega Rafa Márquez? El Barcelona sufre nuevo tropiezo y es eliminado de la Copa del Rey

Bilbao, España.- El Barcelona volvió a sufrir un nuevo tropiezo y esta vez quedó eliminado de la Copa del Rey, luego de perder por 4-2 ante el Athletic de Bilbao en un auténtico partidazo disputado en el Estadio San Mamés. Con este nuevo resultado, agrava su crisis y pone en duda, una vez más, el puesto de Xavi Hernández como director técnico del equipo blaugrana, por lo que podría ser relevado si la directiva lo considera necesario.

Entre los candidatos que han sido nombrados en la prensa española para relevar a Xavi se encuentra el mexicano Rafael Márquez, por lo que habrá que esperar en los próximos días. El Barcelona se vio a abajo en el marcador apenas al minuto uno con un remate de derecha de Gorka Guruzeta tras una serie de rebotes en el área. El Barca no tardó mucho tiempo en responder y en el minuto 26 apareció Robert Lewandowski con potente remate de derecha tras un mal rechace.

Lamine Yamal le dio la vuelta al partido al minuto 32 con un golazo desde el extremo del área grande que puso en la esquina inferior derecha del arquero. En la segunda mitad, el Athletic igualó las cosas luego de un pase exacto de Nico Williams para Oihan Sancet quien definió de cabeza al minuto 49. El empate perduró hasta el minuto 90 por lo que todo tuvo que decidirse en tiempo extra donde los locales mostraron su mejor versión.

Iñaki Williams al minuto 106 le devolvió la ventaja a su equipo luego de definir un pase filtrado con un remate cruzado que pegó el poste, pero en el rebote mandó al fondo. Finalmente, Nico Williams anotó el último tanto del partido con un excelso remate desde el área grande que el portero solo vio pasar. Pese al resultado el entrenador Xavi Hernández, se dijo tranquilo y que buscará ganar los dos torneos que le quedan.

"Intentaremos ganar LaLiga y la Champions. Estoy tranquilo. Quedan los títulos más importantes. Los lucharemos", expresó Xavi en conferencia. "El sentimiento es de decepción, perdemos un título en el que teníamos mucha esperanzas. El escenario era complicado. Pierdes, en la prórroga. El Athletic se ha merecido pasar. Pero también siento orgullo, los jóvenes, sobre todo, lo están haciendo muy bien. Es una pena. Es un partido de cara o cruz. El Athletic es agresivo e intenso en su campo", agregó.

