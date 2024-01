Jayson Tatum y su emotiva reflexión en el aniversario luctuoso de Kobe Bryant

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Este viernes se cumple un año más de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant y su hija, quienes fallecieron en un accidente, y el mundo del basquetbol no ha dejado pasar esto desapercibido por lo que los mensajes y recuerdos de colegas y aficionados han sido muchos y entre estos destacó una reflexión de Jayson Tatum, el alero de los Boston Celtics, quien lamentó no haber pasado más tiempo con el exjugador de Lakers.

“Es agridulce. No puedo creer que ya no esté aquí. Y lo que lamento es que desearía haberlo llamado más. Ojalá le hubiera enviado más mensajes de texto”, expresó Tatum en entrevista con Andscape. El jugador de los Celtics consideró que siempre podría estar ocupado por lo que se contenía al tratar de comunicarse con él, según cuenta. “Siempre pensé que estaba muy ocupado. Nunca quise molestarlo.

"Nos conocíamos. Me dijo que le enviara un mensaje de texto y que lo llamara en cualquier momento. Pero casi me asusté. Sólo podía imaginar todas las cosas que estaba haciendo. No quería molestarlo. Y obviamente, después de lo que pasó, desearía haberme acercado más. Tenía tantas preguntas de las que quería saber las respuestas. Debería haberlo llamado más y me dio una lección", expresó.

Esa situación hizo que cambiara su forma de ser con los jugadores más experimentados y ahora no duda en hablar para conocer opiniones y consejos de las estrellas. “Ahora no me contengo con los jugadores de mayor edad en la liga, como 'Bron'. LeBron es alguien a quien le envío mensajes de texto y llamo mucho, y puede ser desde baloncesto hasta cómo cuidar el cuerpo y decisiones comerciales fuera de la cancha. La gente está dispuesta a darte respuestas, sólo tienes que preguntar”, dijo.

Por otra parte, analizó el impacto que ha tenido Bryant en la National Basketball Association (NBA), así como en los jugadores y el público. "El impacto que tuvo en tantas personas en todo el mundo es evidente incluso hasta el día de hoy. Incluso para mí, un niño que creció a miles de kilómetros de Los Ángeles y que lo vio jugar, vio sus entrevistas y sus entrenamientos y solo quería robarle gran parte de su juego", dijo Tatum quien destacó la mentalidad del exbasquetbolista como un ejemplo.

