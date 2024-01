Novak Djokovic ve cortada su impresionante racha en el Australian Open; habrá nuevo campeón

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- El Abierto de Australia verá a un nuevo campeón este año, luego de que el italiano Jannik Sinner dio la sorpresa al eliminar en semifinales al número uno del mundo, Novak Djokovic, quien además vio cortado su dominio en el torneo en el que sumaba 33 victorias de forma consecutiva. El joven tenista europeo se llevó el juego por 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3, tras tres horas y 23 minutos para lograr así acceder a la primera final en su carrera en este Grand Slam.

Sinner se convierte también en el tenista más joven en llegar a una final en Melbourne Park desde 2008. En tanto que Djokovic, que perdió su racha invicta de 33 partidos en Melbourne Park queda empatado con Monica Seles por la racha más larga en la era abierta. Será la primera vez en 19 años que la final del Abierto de Australia no cuente con la presencia de uno de los llamados 'tres grandes': Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal.

“La racha iba a terminar, ya sabes, algún día. Iba a suceder y, ya sabes, al menos di todo lo que pude en circunstancias en las que no jugué bien y perdí ante un jugador que tiene muy buenas posibilidades de ganar su primer Slam. Eso es todo", compartió 'Nole' en la conferencia de prensa posterior al partido y halagó a su rival, al considerar que se encuentra merecidamente en el juego por el título, aunque lamentó el nivel que por su parte mostró en el torneo.

“Está merecidamente en la final. Me superó completamente hoy. Mira, en cierto modo me sorprendió mi nivel, ya sabes, en el mal sentido. No hice mucho bien en los dos primeros sets. Supongo que este es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, al menos que yo recuerde. No es una sensación muy agradable jugar de esta manera. Pero al mismo tiempo, ya sabes, hay que darle crédito por hacerlo todo mejor que yo en todos los aspectos del juego", mencionó Djokovic.

En la final por el título individual en la categoría masculina, Sinner se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, quien estará de vuelta en la final del Abierto de Australia por tercera vez en su carrera tras vencer a Alexander Zverev 5-7 3-6 7-6(4) 7-6(5) 6-3 en una espectacular remontada. Mientras que en la rama femenil en la final se enfrentarán la china Zheng Qinwen ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

