¿Por qué Jürgen Klopp se va del Liverpool y quién es el candidato para tomar su lugar?

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- El técnico Jürgen Klopp dio la sorpresa al anunciar su salida del Liverpool para el final de temporada, algo que sorprendió a los aficionados al equipo y a los fanáticos internacionales, pues el estratega alemán ha hecho un buen trabajo en el equipo, ha ganado títulos y mantiene vivo al equipo en diferentes competencias esta temporada por lo que en teoría no habría motivos para que dejara su cargo en uno de los mejores clubes de la Premier League.

Será este verano, al final de la campaña 2023-2024 que Klopp deje su cargo según un comunicado del club. “Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador del LFC al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en el verano", escribieron. Más tarde, el estratega apareció en un video donde explica los motivos que lo llevan a tomar esa decisión

"Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchan por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Me encanta absolutamente todo de este club, me encanta todo de la ciudad, me encanta todo de nuestros seguidores, me encanta el equipo, me encanta el personal. Me encanta todo. Pero que aún así tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar", comenzó explicando.

Y es que Klopp aseguró que es algo que ya ha venido pensando, debido a que ha acumulado cansancio. "Es que estoy, cómo decirlo, quedándome sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya sabía desde hace más tiempo que tendría que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra y otra vez", expresó Klopp que ahora buscará cerrar de la mejor manera su ciclo.

¿Quién reemplazará a Klopp en Liverpool?

En cuanto el técnico alemán reveló que se irá del club al final de temporada, comenzaron a surgir los rumores sobe quien podría ser su reemplazo y el primer nombre que ha saltado viene también desde la Bundesliga, pues se trata del español Xabi Alonso, exjugador del club y quien ha tenido una temporada destacada como entrenador en el Bayer Leverkusen a quien tiene actualmente en la cima por arriba del Bayern Munich.

Créditos: X @bayer04_es

Fuente: Tribuna