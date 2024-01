Mexicano Alex Alcalá tiene debut soñado con el Manchester City y anota un gol

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- Un debut soñado fue el que tuvo el futbolista mexico-estadounidense Alex Alcalá, quien recientemente firmó un contrato con el Manchester City y que este fin de semana disputó sus primeros minutos demostrando sus cualidades, pues marcó un gol en la goleada del equipo Sub 18 de los 'Citizen' 5-1 sobre el conjunto del Derby County, logrando iniciar con el pie derecho su participación.

Alcalá inició en la banca y al minuto 60 del partido recibió su oportunidad de entrar al campo en sustitución de Dunbar-MacDonald. De inmediato el mexicano empezó a generar oportunidades, pero su primer remate fue detenido por el portero rival. Fue hasta el minuto 81 cuando tras un pase de Fletcher, el mexicano remató cruzado dentro del área chica, con tal potencia que el arquero esta vez no pudo detener y así hizo su presentación en el futbol inglés.

¿Quién es Alex Alcalá?

Alex Alcalá nació en California, Estados Unidos y es hijo de padres mexicanos por lo que también cuenta con esa nacionalidad. Se desempeña como mediocampista ofensivo o medio centro y comenzó su carrera futbolística en el equipo de la academia de Los Ángeles Galaxy. Sus destacadas actuaciones lo han mantenido en la mira de la Selección Mexicana, combinado que de momento ha decidido representar desde sus categorías Sub 15, Sub 16 y ahora Sub 18.

Tras su paso por la academia del Galaxy fue ascendido al Galaxy II, club que participa en la MLS Next Pro que es la liga juvenil de la Major League Soccer (MLS) en donde el futbolista mexicano tuvo una participación destacada la última campaña acumulando 22 partidos disputados, en los que anotó tres goles, dio cuatro asistencias y participó mil 519 minutos. Su nivel llamó atención del Manchester City Group quien le ofreció un contrato en enero de este año.

Aunque se especuló en cual de los clubes pertenecientes al grupo era en el que iniciaría su desarrollo, fue finalmente en el City en donde fue enviado y en donde buscará desarrollar sus cualidades. El mexicano tiene contrato en el equipo inglés hasta el 2028 y es considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano por lo que habrá que seguir su evolución en el que es considerado el mejor futbol del mundo.

Fuente. Tribuna