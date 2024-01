Tras perder con Villarreal, Xavi anuncia que dejará de ser entrenador del Barcelona

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El Barcelona sumó una nueva y dolorosa derrota en la Liga española, cuando cayeron por voltereta de 3-5 ante el Villarreal en partido correspondiente a la jornada 22 del torneo y disputado en el Estadio Olimpic Lluis Companys. Tras esto, Xavi Hernández informó en conferencia de prensa su intención de dejar al equipo al final de la presente temporada, al considerar que el equipo necesita un cambio.

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio. Creo que es una situación de sentido común. De pensar en el club, más que en mí", dijo el español.

Al Barcelona de Xavi parece que se le escapó por completo la liga, ya fueron eliminados de la Copa del Rey, también de la Super Copa y solo están vivos en la Champions League, torneo que buscará ganar Hernández al frente del club, un trofeo que dijo que le hace ilusión y dejó claro que pese a que lo pudiera ganar no cambiará de opinión respecto a su decisión de dejar su cargo como director técnico.

Créditos: X @FCBarcelona_es

"No voy cambiar de opinión. Ojalá ganemos la Champions, soy optimista... Ahora que me voy, la Champions me hace especial ilusión. Lo daré todo estos cuatro meses", aseguró Xavi. Gerard Moreno abrió el marcador para Villarreal con un tanto al minuto 41, después Ilias Akhomach marcó el segundo tanto para los visitantes. Ilkay Gundogan descontó para el Barcelona al minuto 60 y Pedri empató el marcador.

Un autogol de Bailly le dio la ventaja y la voltereta al Barca en el minuto 71, pero en la recta final se vieron alcanzados y superados una vez más. Todo empezó con Goncalo Guedes quien marcó el tercero de su club al minuto 84. Alexander Sorloth marcó el cuarto gol al minuto nueve del tiempo agregado y finalmente José Luis Morales anotó el quinto gol del partido en el minuto 12 del agregado.

Fuente: Tribuna