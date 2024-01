Devastado, Rodolfo Pizarro reacciona al cruel asesinato de su tía: “Voy a extrañarte mucho”

Comparta este artículo

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La noche de ayer se filtró que los tíos y la madre de Rodolfo Pizarro fueron presas de un violento asalto en el interior de su casa. Como resultado del encuentro, la progenitora del deportista habría resultado lesionadas por un arma de fuego, mientras que su tía fue asesinada por los criminales. Recientemente, el futbolista reaccionó a este hecho a través de sus historias en Instagram, en las que emitió un breve mensaje.

En un inicio, se creyó que los hechos ocurrieron la misma noche del 28, pero la realidad es que todo pasó desde el 27 de enero, aproximadamente a las 21:00 horas. De acuerdo con los reportes, unos sujetos armados ingresaron al domicilio de las víctimas, ubicado en la colonia Ampliación Unidad Nacional en Ciudad Madero Tamaulipas, sitio en el que vive la familia de Pizarro. Según informan, los individuos se hicieron pasar por enfermeros para que se les permitiera el paso.

Una vez en el interior del lugar, sometieron de manera violenta a las personas que se encontraban ahí. Reportes indican que un hombre, identificado como el tío del futbolista intentó defenderse, pero fue herido en el proceso. También se dijo que una mujer fue sometida y asfixiada hasta la muerte, ésta sería la tía de Rodolfo, Elizabeth Thomas González. Por su parte, la progenitora del futbolista, que se encontraba en el lugar, intentó escapar, pero recibió un impacto de bala, hecho que la dejó herida. En tanto, los ladrones procedieron a robar lo que pudieron.

Si bien, hasta el momento no se sabe con exactitud quiénes eran los delincuentes, versiones extraoficiales indican que eran conocidos de la familia, pero esto aún no ha sido confirmado por las autoridades. En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó la muerte de una mujer y un saldo de dos personas lesionadas. Como es bien sabido, Pizarro no está en México, sino en un campeonato en Grecia, por lo que no se encuentra con su familia en este duro momento.

Hasta hace unas horas, se desconocía si el deportista ya sabía lo ocurrido con su familia y no fue sino hasta recién que publicó una historia en sus publicaciones temporales de Instagram, en la que aparece su tía, cargando a sus dos mascotas. En la imagen agregó un breve mensaje de duelo en el que resaltó cuanto extrañará a su familiar, así como también hizo especial énfasis en que siempre la recordaría feliz.

“Tía voy a extrañarte mucho, tu siempre tenías una sonrisa para todos y te recordaré con esa misma sonrisa, te quiero mucho.”, declaró el atleta.

Rodolfo Pizarro reacciona a la muerte de su tía

Créditos: Instagram @rpizarrot

Fuentes: Tribuna