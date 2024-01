Rafael Márquez habría causado molestia en el Barcelona; ¿ya no será DT del primer equipo?

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Desde hace varias semanas el nombre de Rafael Márquez surgió como uno de los principales candidatos para asumir el puesto de director técnico del equipo en sustitución de Xavi Hernández debido a la crisis de resultados en la que se encuentra el equipo; sin embargo, unas nuevas declaraciones del mexicano podrían poner en riesgo esa posibilidad ya que habrían causado molestia entre los directivos del Barcelona.

Horas después de que Xavi anunciara su renuncia al final de la temporada, en la conferencia de prensa del Barcelona Atletic, Rafa Márquez respondió a los cuestionamientos de la prensa de en caso de ser considerado no le diría que no al Barca, declaraciones que según informó la prensa española, fueron consideradas como muy poco oportunas por parte de los dirigentes del equipo lo que habría causado su molestia.

"Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça... Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico", dijo Márquez luego del último triunfo del segundo equipo catalán el fin de semana. "Una oportunidad así no le puedes decir que no, si llega ese momento intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible", agregó el mexicano que no dejó la mejor impresión.

Créditos: X @FCBarcelonaB

Sus declaraciones tampoco han caído bien entre algunos medios españoles que han criticado las declaraciones del entrenador mexicano. Ahora las posibilidades de Márquez de asumir el cargo como entrenador parecer reducirse, pues además de la posible molestia que habría causado también han comenzado a sonar otros nombres para asumir el cargo, ahora que Xavi aseguró que se va.

Entre los nuevos candidatos están el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta o el estratega del Bologna, Thiago Motta. Xavi informó tras la derrota ante el Villarreal que dejaría su cargo por el bien del equipo. El Barcelona parece que mantendrá al técnico hasta el final de temporada y eso servirá para poder planear mejor la llegada de su nuevo entrenador, el cual deberá definirse para este próximo verano.

Fuente: Tribuna