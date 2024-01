Alexis Vega y Emanuel Villa se 'enganchan' en redes: "No me vengas a hablar de respeto..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que trascendieran las supuestas cláusulas que Cruz Azul buscó incluir en el contrato de Alexis Vega para concretar su llegada y en las que destacan algunas que tienen que ver con sus constantes lesiones, así como sus indisciplinas, el exdelantero de la 'Máquina', Emanuel 'Tito' Villa se molestó por considerar que el delantero que todavía pertenece a las Chivas no se quiere comprometer.

Fue a través de su cuenta de X, donde Villa expresó su malestar, asegurando además que dicha información es verdadera. "¡Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer! Encima con los antecedentes recientes que tiene. ¡La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas! Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis…¿Quién sigue?", escribió.

Ante el fuerte comentario del exfutbolista de Cruz Azul, Alexis Vega usó su cuenta de X para responderle, asegurando que esa información era "totalmente falsa" por lo que lo invitó a no desinformar, y es que el exfutbolista argentino a tomado relevancia en los medios debido a su participación en la cadena TUDN, por lo que el delantero mexicano lo invitó a informarse mejor, agregando además que se sintió extrañado por su comentario.

"'Tito' no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!", respondió Vega en la red social donde más tarde se volvió a pronunciar Villa quien aseguró que su contrato si tenía esas cláusulas.

"¡Idea tengo, no mientas! No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente. ¡Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación! Yo solo doy mi opinión, no tienes porque molestarte. ¡Y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande!", escribió el ahora analista de televisión.

Fuente: Tribuna