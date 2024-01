'Chicote' Calderón y los jugadores que pasaron de Chivas a América y viceversa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios días de especulaciones, América hizo oficial la llegada de Cristian 'Chicote' Calderón como su nuevo jugador de cara al torneo Clausura 2024 de la Liga MX. A través de sus redes sociales, el equipo informó de la incorporación del lateral mexicano que recientemente se desvinculó de Chivas al no renovar su contrato. El futbolista ya había llegado a la capital mexicana y se le vio salir de Coapa donde definió su contrato.

Calderón presentó pruebas médicas y se incorporará a las prácticas de pretemporada con lo que de esta manera se convierte en un futbolista más que pasa del Guadalajara a las Águilas. Los cambios de camiseta de este tipo son especialmente criticados por los aficionados debido al odio deportivo que existe; sin embargo, esto no ha impedido que se realicen y en la historia existen muchos casos de jugadores que pasaron al otro bando.

Entre los más recordados está el de Oswaldo Sánchez, portero que formaba parte del América en donde tenía un papel regular en el equipo. De ahí pasó directamente a Chivas en donde lució todo su potencial como arquero y destacó a nivel nacional e internacional. Aunque el jugador no parecía tener arraigado ese sentimiento de pertenencia a las Águilas no escapó de las criticas de los fans que no veían bien esos cambios.

En contraparte, quien si dio de qué hablar fue el exmediocampista Ramón Ramírez, que como figura del 'Rebaño Sagrado' pasó al América en medio de una transacción muy polémica, pues el jugador no estaba de acuerdo con el movimiento. Según reveló en una entrevista años más tarde, él estaba en desacuerdo en que jugadores de los equipos con mayor rivalidad vistieran la camiseta del otro. Eso se notó en su juego, pues bajó considerablemente su rendimiento.

Joel Sánchez también pasó de ídolo de Chivas directamente al América, aunque el no expresó abiertamente lo mismo que Ramón, su nivel de juego tampoco fue el mismo que en el cuadro tapatío. En aquellos años hubo más casos de futbolistas que vistieron ambas playeras, aún si hubo antes clubes de por medio como Carlos Hermosillo o Luis García. También se recuerdan casos como el de Javier Aguirre.

En cambio, más recientemente parece que los jugadores ya no ven esos movimientos como una traición, sino que asumen el cambio como parte de su vida laboral. Así fue como Javier 'Maza' Rodríguez asumió sin problemas su papel en el América, también Oribe Peralta, quien dio sus mejores años en el club azulcrema pasó sin remordimientos a Chivas. Jesús Molina o Ángel Reyna también se cuentan entre los casos de jugadores que no vieron problema en vestir las dos camisetas.

