Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compiten por un nuevo reconocimiento internacional

Ciudad de México.- La próxima edición de los premios The Best, en donde la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reconoce a lo mejor del año, está cerca de realizarse por lo que ahora fueron revelados los 23 futbolistas internacionales que buscarán estar en el once ideal de FIFPRO, que es la asociación de futbolistas profesionales. Entre los nominados destacan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Pese a que no están ya en la élite del futbol, ambos fueron considerados y buscarán formar parte del once ideal el cual será elegido por votación. Serán los propios jugadores que integran la FIFPRO quienes elijan a los once jugadores y los más votados serán seleccionados y anunciados el día de la ceremonia de premiación el próximo 15 de enero. Cabe destacar que ningún mexicano está entre los seleccionados.

Entre los porteros se encuentran Thibaut Courtois, Ederson y Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Mientras que los defensas nominados están conformados por Rubén Dias, Virgil Van Dijk, Eder Militao, Antonio Rüdiger, John Stones y Kyle Walker. En tanto que en el mediocampo destacan Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Luka Modric, Rodrigo Hernández, Bernardo Silva y Federico Valverde.

Créditos: X @FIFPRO

Finalmente, los delanteros elegidos son Karim Benzema, quien también es otro de los jugadores considerados que no están en Europa, así como Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Vinicius Jr. habrá que esperar el día de las premiaciones para saber a quien de estos jugadores elegirán para integrar el mejor once del futbol internacional del año.

Fuente: Tribuna