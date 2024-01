'Chicharito' Hernández 'explota' en plena entrevista en vivo: "Me vale mad..."

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego de más de una década fuera de México, el regreso a Chivas de Javier 'Chicharito' Hernández ha acaparado la atención de los fanáticos y los medios de comunicación, pero también se mantienen los comentarios respecto a su carrera como futbolista y una vez más fue cuestionado al respecto en una entrevista en televisión en donde demostró su molestia ante los constantes cuestionamientos.

Fue durante una entrevista en vivo en donde 'Chicharito' Hernández explotó luego de que le preguntarán sobre cómo calificaría su paso por el futbol europeo. De inmediato el delantero hizo evidente su molestia y aseguró que no lo haría y respondiendo con un "me vale madre" ante la sorpresa de los entrevistadores. Esa respuesta no pasó desapercibida por los fanáticos que pronto viralizaron esa parte en las redes sociales.

“No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsí...y a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre", dijo el delantero quien añadió: "Yo por eso no estudié, para perseguir una pelota, para no dar calificaciones. Entonces no, califíquenlo ustedes”, sentenció Hernández en una entrevista con la cadena deportiva Claro Sports, tras su presentación.

Javier Hernández fue presentado en las Chivas en un evento durante el fin de semana en el Estadio Akron en donde se rindió ante los aficionados; sin embargo, todavía no está incorporado al cien por ciento con el plantel, pues sigue en rehabilitación luego de su lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera de actividad casi todo el 2023 por lo que su regreso al futbol mexicano generó diversas dudas.

El debut de Hernández también parece lejano, al menos se ha estimado que durante este mes de febrero no jugaría y habría que esperar hasta el mes de marzo para poder verlo una vez más en el terreno de juego vistiendo la camiseta de las Chivas. Mientras tanto el equipo rojiblanco se prepara para encarar este martes su partido de la jornada cuatro ante Toluca en busca de sumar su primera victoria.

