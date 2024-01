Naranjeros de Hermosillo fueron abanderados previo a su participación en la Serie del Caribe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Naranjeros de Hermosillo que representarán a México en la Serie del Caribe 2024, acudieron a la ceremonia de abanderamiento en la capital mexicana y en donde la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara encabezó la ceremonia. Ahí los representes del equipo mexicano prometieron dar de que hablar en el esperado torneo caribeño en donde buscarán un nuevo título para el país.

En su intervención, Carlos Manrique, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) aseguró que el equipo dará de qué hablar en el certamen y aprovechó para agradecer el apoyo de las autoridades al beisbol. "Haremos ruido en Miami y demostraremos de qué estamos hechos los mexicanos; gracias al presidente López Obrador y Ana Guevara, por su invaluable apoyo a este deporte", expresó el dirigente.

Por su parte, Ana Guevara destacó la importancia que tendrá para el equipo Naranjeros de representar al país, pues ya no competirán solo como equipo, sino como selección . "Ya no hay regionalismos, ahora es México; Naranjeros es la base de esta selección, son los protagonistas y para mí, como directora del deporte nacional, me entusiasma dar la insignia de nuestro país que los acompaña para esta competencia", declaró la directora.

Agustín Murillo subió al estrado para dirigir algunas palabras y resaltó la meta que tienen de alcanzar el campeonato para México que sería el décimo en la historia, por lo que se mostró comprometido y honrado. "Todos unidos logramos este éxito y ahora el reto es que vamos en busca del campeonato diez para México en la Serie del Caribe y para nosotros, es un honor estar hoy aquí para representar a nuestro país", señaló.

¿Cuándo debuta México en la Serie del Caribe?

Los Naranjeros de Hermosillo en representación de México se enfrentarán al equipo campeón de Curazao en su primer partido dentro de la Serie del Caribe 2024 que se disputará en el Estadio LoanDepot Park el próximo 1 de febrero. El juego comenzará a las 14:30 horas tiempo del centro de México (13:30 horas tiempo del Pacífico) y se podrá seguir solo a través de la señal restringida de Sky Sports a través de sus canales 591 y 1591.

Fuente: Tribuna