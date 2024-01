Xavi defiende a Rafa Márquez tras molestia del Barcelona por las declaraciones del mexicano

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El todavía técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se pronunció respecto a las más recientes declaraciones de Rafael Márquez que causaron polémica en España y molestia entre la dirigencia del equipo, según reportaron medios españoles, y el estratega español defendió a su colega al considerar que era válido lo que que expresaba el mexicano, pues asegura que se prepara para dirigir en algún momento al primer equipo.

"Rafa es un amigo. Tal vez se le sacaron de contexto sus palabras o se expresó mal. Pero evidentemente, él se prepara para algún día entrenar al primer equipo del Barça. Es lícito y es natural, veremos. Yo no soy quien ha de decir quién debe entrenar el año que viene. Eso es para Deco y para el presidente", expresó Xavi en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre las declaraciones de Rafa, luego de que anunciara su dimisión en verano.

Por otra parte, Xavi también tuvo un consejo para el siguiente entrenador del Barcelona en donde consideró que su sucesor no deberá dejarse influenciar y que disfrutara "Le va a pasar lo mismo. Este es problema. Le diría que sea natural y no se deje influenciar. Mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar, y jugar bien al futbol. Estoy orgulloso y con la conciencia tranquila. He creído hasta el final. Mi consejo a mi sucesor sería que disfrutara, pero es imposible", añadió.

Créditos: X @FCBarcelona_es

Fue unas horas después de que Xavi anunciara su renuncia al final de la temporada que en la conferencia de prensa del Barcelona Atletic, Rafa Márquez respondió a los cuestionamientos de la prensa de que en caso de ser considerado no le diría que no al Barca, declaraciones que según informó la prensa española, fueron consideradas como muy poco oportunas por parte de los dirigentes del equipo lo que habría causado su molestia.

"Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barca... Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico", dijo Márquez luego del último triunfo del segundo equipo catalán el fin de semana. "Una oportunidad así no le puedes decir que no, si llega ese momento intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible", agregó el mexicano que no dejó la mejor impresión en ese momento.

Fuente: Tribuna