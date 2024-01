Iván Alonso rompe el silencio luego del altercado con Miguel Herrera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, y Miguel Herrera, director técnico de Tijuana, protagonizaron una acalorada discusión al interior del Estadio Ciudad de Los Deportes en la que parecía que casi llegaban a los golpes. Aparentemente, todo se habría originado luego de unas declaraciones del estratega de Xolos en donde habría señalado al directivo como una persona que engañaba directivos, lo que habría provocado la posterior reacción.

Ambos se encontraron en los pasillos del estadio y comenzaron una acalorada discusión que fue registrada por los medios de comunicación presentes. Alonso alegaba a Herrera que no tenía porqué faltarle al respeto, mientras que el 'Piojo' insistía en hablar. No obstante, la situación comenzó a subir de tono y empezaron empujones e insultos, al parecer de parte de otros miembros de ambos equipos y finalmente fueron separados para evitar más problemas.

“No tienes respeto por la gente, quién te crees que eres. ¿No tienes memoria? No me faltes el respeto que no me conoces. Me faltaste al respeto, al entrenador y a nosotros. Irrespetuoso”, reclamó Alonso en el video que aparece ya en diversos espacios informativos y en redes. Después del partido, Alonso fue abordado por los medios tratando de encontrar una respuesta a los motivos que originaron el altercado a lo que el dirigente respondió que no permitiría que le faltaran al respeto.

“No pasa nada, lo que sí, es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo”, dijo Alonso al paso entre los medios sin detenerse para abundar en más detalles. Es posible que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) investigue de oficio estos hechos ocurridos tras el Cruz Azul ante Tijuana que terminó en triunfo celeste.

Anselmi sobre la pelea entre Herrera y Alonso

El director técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, fue cuestionado sobre el altercado entre el entrenador Miguel Herrera y el dirigente celeste Iván Alonso, pero aseguró que no se enteró del problema. “No la vi (la pelea), estaba viendo las estadísticas del partido, la verdad me gusta verlas después de cada juego, y la verdad que me la perdí, estaba en el vestuario”, dijo el entrenador ante los cuestionamientos de los medios.

Fuente: Tribuna