¿Quién es Javairo Dilrosun, el compañero de Santiago Giménez que puede llegar al América?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La posibilidad de que uno de los jugadores extranjeros de América salga del club, abre las puertas para que el equipo azulcrema considere la posibilidad de fichar a otro jugador y ante este escenario ya tendría planeado al posible futbolista con el que podrían cubrirse y se trata además de un delantero de nivel internacional y que actualmente milita en el Feyenoord de Países Bajos junto a Santiago Giménez: Javairo Dilrosun, quien podría aportar grandes cosas a la ofensiva.

El medio europeo Voetbal reveló la información del interés del equipo americanista por el futbolista de 25 años y que se desempeña como extremo derecho. El conjunto mexicano compraría al jugador europeo por un costo de cuatro millones de euros, según información de dicha fuente, un precio accesible para el futbol mexicano y que podría ser considerado como un buen negocio. Al parecer los visores del equipo de Coapa ya lo habían considerado desde hace tiempo.

Ante los diversos compromisos que tiene América este año, sería una buena incorporación, por lo que André Jardine habría aprobado la llegada del futbolista neerladés. Ahora habrá que esperar para saber si se libera la plaza de jugador extranjero en América, pues entre los candidatos a salir está Leo Suárez quien, según la prensa nacional se convertiría en nuevo refuerzo de los Pumas, uno de los clubes antagonistas del equipo de Coapa en el futbol mexicano.

Créditos: X @Feyenoord.

¿Quién es Javairo Dilrosun?

Javairo Dilrosun nació en Ámsterdam en 1998 y es de ascendencia surinamesa. Además de jugar como extremo derecho, también puede desempeñarse como extremo izquierdo o mediocampista ofensivo. inició su formación con la academia del Ajax, una de las más prestigiosas de Países Bajos y pronto fue ascendiendo hasta llegar a la categoría Sub 17 desde donde llamó la atención del Manchester City de Inglaterra que lo llevó a integrar sus equipos Sub 18 y Sub 23.

Tras su paso por Inglaterra, su carrera siguió en el Hertha Berlín de Alemania y más tarde llegó al Girondis de Burdeos de Francia, hasta que en el 2022 se incorporó al Feyenoord con el que fue campeón de la Eredivisie el año pasado. En la presente temporada tiene apenas 12 partidos, ha marcado un gol y ha dado una asitencia. Acumula solo 421 minutos por lo que una salida podría ser viable. Por el momento cuenta con contrato vigente con el equipo de Rotterdam que es hasta 2026.