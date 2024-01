Charros, Cañeros y Águilas meten drama a los playoffs de la LMP; Naranjeros retoma ventaja

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco aprovecharon la localía y le dieron la vuelta a la serie con su segundo triunfo consecutivo, esta vez superaron a los Venados de Mazatlán por 8-3 en el Estadio Panamericano y con ello mantienen más que vivo el sueño de seguir avanzando en la Liga Mexicana del pacífico (LMP). Sebastián Valle se lució con dos home runs y Julián Ornelas hizo otro cuadrangular más con lo que pudieron tomar la amplia ventaja que los llevó a la victoria.

Desde la primera entrada, los Charros se pusieron al frente en la pizarra y en la segunda entrada con carreras producidas aumentaron su ventaja por dos carreras más. Fue en el cuarto inning en donde Jesús Valdez acercó a Mazatlán con cuadrangular, pero en la misma entrada los tapatíos aumentaron su ventaja. Con dos carreras en la séptima entrada y otra en la octava los sinaloenses se acercaron, pero tres en ese último rollo por lo dirigidos por Benjamín Gil dieron forma a la pizarra final.

En Mexicali, los Águilas logaron un importante triunfo de 2-3 ante los Algodoneros de Guasave en extrainnings que los ayuda a mantener las esperanzas pues colocan la serie 2-1. En la segunda entrada, los 'emplumados' fueron los encargados de abrir la pizarra tras elevado de sacrificio de Xorge Carrillo y después un doble de Javier Salazar llevó al 'Harper' Gamboa a anotar la segunda carrera con lo que parecían tomar una cómoda ventaja.

Créditos: X @OficialMayos

Pero Algodoneros reaccionó en la cuarta entrada y una carrera más en la séptima entrada con batazo productor de Carlos Sepúlveda con lo que Agustín Ruiz llegó a home y logró emparejar el encuentro que se tuvo definir en entradas extra en donde un batazo de Kennys Vargas llevó a anotar a Norberto Obeso para decretar la victoria final. Tras este resultado, buscarán aprovechar su segundo juego en casa para poder empatar la serie.

En Culiacán, los Cañeros hicieron estallar sus bates y con abrumadora ventaja de 7-1 derrotaron a los Tomateros de Culiacán con lo que se acercaron en la serie. Los locales se fueron al frente en la primera entrada y fue hasta la cuarta que la visita logró empatar, pero un rally de cinco carreras en la quinta entrada definió prácticamente el encuentro. Todavía en la octava sumaron una rayita más para no dejar lugar a dudas al ganador.

Por otra parte, los Naranjeros de Hermosillo retomaron la ventaja en su serie al lograr un dramático triunfo de 7-6 sobre los Mayos de Navojoa en el Estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría con lo que se ponen en ventaja 2-1. 'La Tribu' abrió las acciones en la segunda entrada y en la tercera llegó el empate. Una carrera para cada uno en el cuarto inning mantuvo la paridad hasta la sexta cuando Hermosillo sumó tres carreras a su cuenta. El intenso juego brindó dos rayitas a cada uno en la séptima y una para los locales en la octava y novena que le dieron drama, pero no alcanzaron para el empate.