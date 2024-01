Rafael Nadal revela su sentir tras su posible lesión; ¿se pierde el Abierto de Australia?

Comparta este artículo

Brisbane, Australia.- Rafael Nadal cayó eliminado del ATP de Brisbane, en el torneo que marcaba su regreso a al actividad, ante Jordan Thompson por parciales de 5-7, 7-6 (6) y 6-3 en juego de la tercera ronda, pero más allá de su derrota ha causado preocupación debido a la aparente lesión que se le ha presentado nuevamente, justo en el mismo lugar del cuerpo que lo obligó a quedarse fuera de actividad todo un año y que ahora pone en duda su participación en el Abierto de Australia.

En el tercer set, Nadal pidió asistencia médica y se tocaba con gesto de dolor la misma zona en la cadera en donde padeció la lesión que lo dejó fuera. Al final del juego, el tenista español mencionó que la molestia que sintió parecía ser una lesión muscular y no del tendón por lo que podría considerarse que solo se trate de un tema de fatiga y no de una lesión que lo pudiera dejar fuera nuevamente, aunque tampoco se confía demasiado.

"Muchas cosas pueden estar pasando en un cuerpo como el mío después de un año sin jugar tenis. Con suerte es sólo eso, músculo sobretrabajado. Si esa es la cuestión, perfecto”, expresó Nadal quein se mostró confiado y agregó que no sintió el mismo dolor que el año pasado. “Quiero decir, seguro que no es lo mismo del año pasado porque cuando sucedió hace un año sentí algo drástico inmediatamente. Hoy no sentí nada.

"El único problema es que es en el mismo sitio y uno tiene un poco más miedo del habitual”, agregó el tenista español que confía en estar listo para Melbourne. Respecto a su eliminación en este torneo, el tenista se mostró triste debido a que no quedó tan conforme con su juego. “Triste en este momento porque tuve muchas oportunidades. No jugué mal, pero estuve a un punto de distancia”.

Nadal había tenido una lesión en el Abierto de Australia por lo que tuvo que ser operado en dos ocasiones y desde entonces había tenido una larga recuperación, fue en diciembre cuando anunció su regreso. Disputó un juego en dobles donde quedó eliminado y en singles ganó su primer juego ante Dominic Thiem, ahora cayó ante Jordan y desde ahora se preparará para estar a tiempo en el próximo Abierto.

Fuente: Tribuna