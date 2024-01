'Chicote' Calderón se olvida de Chivas y asegura que América "es lo más grande que hay"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya uniformado con los colores del América, Cristian 'Chicote' Calderón se olvidó por completo de su pasado rojiblanco y ya consideró que no hay club más grande que su nueva institución. "Quizá es muy temprano, pero poco a poco iré hablando todavía más, pero sí, este club, esta institución es lo más grande que hay”, expresó el lateral mexicano en una entrevista con el club.

Esta declaración contrasta con lo que mencionó tras un clásico nacional, cuando con dos goles suyos derrotaron al América en liguilla del torneo Guardianes 2020 en donde señalaba que Chivas era el mejor equipo de México y que era un club muy grande, pero ahora su visión ya cambió y se mostró comprometido con su nuevo equipo, mismo con el que buscará trascender en este Clausura 2024 de la Liga MX.

El lateral dirigió también sus primeras palabras para la afición a la que le pidió confianza. “Nada más que confíen, sé que a lo mejor no es muy bienvenida mi llegada, a mucha gente no le cae el 20 o a lo mejor a mucha gente no quería pero al final estoy para hablar en el campo, día a día demostrar al profe y al cuerpo técnico y ganarme el respeto y cariño de la gente hablando dentro del campo”, aseguró el futbolista.

Calderón el día de su firma. | X @ClubAmerica.

Respecto al recibimiento que ha tenido, destacó que ha sido muy bueno por parte de sus compañeros y en cuanto a sus primeras sensaciones como elemento del América, resaltó que es de mucha alegría, incluso dijo que se le "enchina la piel" al estar en la institución. “Se siente bien chingón porque se ve todo lo que tiene este club y al final es la alegría para la gente, para la misma institución y pisar estas canchas te juro que no tengo algo que expresarles, se me enchina la piel”, declaró.

Calderón podría estar listo para aparecer por primera vez en el debut del América en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX en donde se medirán a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente el próximo sábado 13 de enero. América todavía podría incorporar nuevos jugadores, entre los rumores están Erick Sánchez (Pachuca), Gerardo Arteaga (Genk | BEL), Jorge Sánchez (Porto | POR) y Ricardo Chávez (Atlético San Luis)

Fuente: Tribuna