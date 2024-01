JJ Macías revela que pudo haber ido al Borussia Dortmund... pero prefirieron a Haaland

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- José Juan Macías, delantero de la Chivas y quien hace tiempo era considerado como una de las promesas en la delantera mexicana, reveló que tuvo ofertas del Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania y que compitió con el noruego Erling Haaland por reforzar el ataque del club, pero finalmente se decidieron por el atacante noruego, quien hoy brilla a nivel mundial en la Premier League y está llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Fue en una entrevista en el podcast de su excompañero Miguel Ponce, en donde Macías asegura que fue considerado por el equipo alemán en un momento en el que se encontraba en una buena racha como goleador, incluso señala que la proyección que tenía como parte de la Selección Mexicana era mucho mayor que la que tenía Haaland como parte del combinado de Noruega por lo que se sentía con ventaja para ser considerado por el Dortmund, pero que finalmente fue Erling quien se quedó.

“Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund, estábamos Haaland y yo en el mundo, la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigio una selección mexicana que una noruega güey, entonces yo metiendo goles en selección estábamos ahí. Estábamos para ir al Dortmund, pero por azares del destino se deciden por él", dijo en dicha entrevista en donde también compartió que tenía otras propuesta de Europa, además de la del Dortmund.

Sin embargo, señala al sistema del futbol mexicano por no poder salir en ese momento ya que no aceptaron ninguna de las ofertas. "Tenía las demás ofertas. No se acepta ninguna, no sé qué querían", lamentó Macías. "Tenía ofertas de la Real Sociedad, tenía ofertas de clubes con contrato a tres años y tal y tal, pero la neta como pasa en el futbol mexicano, no nos dejan salir, malas decisiones que por eso el futbol mexicano está así de jodido", agregó.

Actualmente, Macías es jugador de Chivas y acaba de superar una fuerte lesión de ligamento cruzado que lo alejado de al s canchas por más de un año. Al final del último torneo pudo volver a la actividad y este nuevo Clausura 2024 buscará retomar la regularidad en el equipo rojiblanco por lo que luchará por ganarse un lugar en el once del nuevo director técnico, el argentino Fernando Gago.

