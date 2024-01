¿Villarreal se negó a jugar los tiempos extras ante Unionistas? La polémica en Copa del Rey

Comparta este artículo

Salamanca, España.- El Villarreal de la primera división empató 1-1 ante Unionistas de Salamanca de la segunda B (tercera división en el sistema de ligas españolas) en el tiempo regular del partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio Reina Sofía. Debido a la igualdad el partido debía de jugarse en tiempos extras; sin embargo, el 'Submarino Amarillo' se habría negado a continuar lo que ha causado polémica.

Y es que parte del estadio habría sufrido un apagón por lo que el equipo de la primera división habría alegado que no había condiciones para seguir disputando el encuentro. Al final el árbitro del partido tomó la decisión de suspender el partido, provocando la molestia de los fanáticos en las redes sociales. Tras las opiniones vertidas en internet, el Villarreal publicó un comunicado en donde aseguran que fue una decisión del árbitro del partido.

"Tanto Villarreal como Unionistas han tenido la voluntad de continuar el partido esta misma noche en todo momento. Así, tras los problemas con la iluminación, ha sido el árbitro, máxima autoridad en el choque, de manera unilateral, el que ha decidido suspender el encuentro al considerar que no se cumplían las condiciones óptimas. Ambos equipos están a expensas de la notificación del nuevo horario", escribieron en el 'Submarino Amarillo'.

Por otra parte, el diario Marca de España pudo recoger algunos el testimonio del presidente del Unionistas, Roberto Pescador quien consideró que sus rivales no querían continuar. "Yo creo que ellos no han tenido nunca la intención de querer jugar", expresó el dirigente en palabras al rotativo español. "Si hubieran querido, se habría jugado", agregó el dirigente. Los jugadores de Unionistas también buscaban que siguiera el partido.

Ramiro Mayor, jugador del equipo de Salamanca también se mostró a favor de seguir jugando. "Nosotros queríamos jugar, dicen ellos que no y él que decide es el árbitro", expresó en palabras para Marca. El mismo diario recoge también la réplica del consejero del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, quien aseguró que no se negaron en ningún momento. "No hemos dicho que no queríamos jugar. Ha sido una decisión del árbitro. He visto unas declaraciones del presidente del otro equipo, no sé de dónde sale eso, nosotros lo hemos dicho.

"Además, repito que al que más perjudica eso es a nosotros, ya que además del trastorno logístico, se suma que nos quedamos con un día menos de descanso, lo que nos trastoca de cara al partido de Las Palmas del próximo sábado", aseguró. El partido entre ambos conjuntos fue el único que terminó sin un resultado de todos los disputados esta jornada en la Copa del Rey y habrá que esperar a la nueva fecha.

